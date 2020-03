Die Weserstraße am Höxteraner Rathaus wird von Montag an gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten. Foto: Harald Iding

Höxter (WB). Die Weserstraße am historischen Rathaus in Höxter wird vom kommenden Montag (16. März) an komplett gesperrt. Die Stadtentwässerung Höxter erneuert an dieser Stelle den Regenwasserkanal.