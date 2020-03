Er wollte ab 20 Uhr in der ausverkauften Stadthalle Beverungen das aktuelle Programm präsentieren. Die Kulturgemeinschaft Beverungen stellt zudem wegen Corona den gesamten Spielbetrieb ein.

Frieda Braun kommt wegen Corona Samstag nicht nach Höxter. Foto: WB Frieda Braun kommt wegen Corona Samstag nicht nach Höxter. Foto: WB

650 Zuschauer sind auch in Höxter betroffen: Die Comedy-Veranstaltung mit Frieda Braun in Höxter am morgigen samstag 14. März wurde am Mittag abgesagt. Wegen der aktuellen Entwicklung zur Corona-Pandemie hat die Stadt Höxter eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Veranstaltungen erlassen. Dies betrifft auch die Events in der Residenz Stadthalle Höxter. Deshalb muss der für den 14. März, geplante Auftritt von Frieda Braun verschoben werden. Die Aufführung findet nicht statt! Ersatztermin ist Samstag, 24. Oktober, melden die Stadthallenbetreiber. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch für die weiteren Veranstaltungen, die in Kürze in der Residenz-Stadthalle stattfinden sollten, bemühen sich die Veranstalter um Ersatztermine.