Die Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes Steinheim hat die Bewerber für die Stadtratswahl am 13. September 2020 nominiert (von links): Axel Remmert-Bobe, Matthias Otto, Franz Thomas Bödeker, Wilfried Müller, Friedhelm Disse, Fabian Lülff (Kreisgeschäftsführer), Corinna Beier, Michael Scholle, Bürgermeister Cars-ten Torke, Tobias Düwel, Daniela Koch, Ansgar Claes, Jan Franzke, Michael Stickeln (Landratskandidat), Gerhard Jarosch und Christian Nübel. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Auf ein „starkes Team“ setzt der Stadtverband der Steinheimer CDU für die Kommunalwahl. Im Hotel am Markt hat die Mitgliederversammlung Carsten Torke offiziell für die Wahl zum Bürgermeister und die Direktkandidaten für die 13 Wahlbezirke mit der Reserveliste nominiert sowie die Kandidatenvorschläge des Stadtverbandes für den CDU Kreisverband zur Landrats- und Kreistagswahl benannt. Die Nominierungsversammlung leitete Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff aus Höxter.

Man gehe mit vielen neuen Bewerbern – darunter zwei Frauen und Kommunalpolitikern mit Erfahrung – in die Wahl, sagte Ansgar Claes, der Vorsitzende der CDU Fraktion im Steinheimer Rat. „Wir wollen mit unserem ausgewogen besetzten Team – der jüngste Kandidat ist 23 Jahre – bei den Bürgern um Vertrauen werben und so stark werden, um auch in der kommenden Wahlperiode erfolgreiche und konstruktive politische Arbeit leisten zu können.“

Vor der Aufstellung der Bewerber in den Wahlbezirken war Carsten Torke von den Mitgliedern einstimmig als Kandidat für das Bürgermeisteramt bestätigt worden. „Es gibt noch viele politische Vorhaben und Ideen, die in der kommenden Wahlperiode umgesetzt werden müssen“, erklärte Torke seine erneute Kandidatur mit dem Zusatz: “Ich freue mich im Fall meiner Wiederwahl auf eine weitere Amtszeit!“

Für die 13 Wahlbezirke (Bezirk 1 bis Bezirk 8 befinden sich in der Kernstadt) wurden in geheimer Wahl folgende Kandidaten nominiert: Bezirk 1 Corinna Beier, Bezirk 2 Gerhard Jarosch, Bezirk 3 Daniela Koch, Bezirk 4 Axel Remmert-Bobe, Bezirk 5 Jan Franzke, Bezirk 6 Michael Scholle, Bezirk 7 Christian Nübel, Bezirk 8 Tobias Düwel, Bezirk 9 (Bergheim) Franz Thomas Bödeker, Bezirk 10 (Eichholz/Hagedorn/Rolfzen) Friedhelm Disse, Bezirk 11 (Ottenhausen/Vinsebeck-Frankenberg (Ringstraße) Wilfried Müller, Bezirk 12 (Sandebeck/Grevenhagen) Matthias Otto, Bezirk 13 (Vinse-beck) Ansgar Claes.

Aufgestellt wurde auch die Reserveliste, die vom Stadtverbandsvorsitzenden Gerhard Jarosch angeführt wird und insgesamt 32 Namen umfasst.

Einstimmig fielen auch die Wahlvorschläge für den Kreisparteitag zur Nominierung des Landratskandidaten und der Kreistagsbewerber aus. Vorgeschlagen für die beiden Steinheimer Wahlbezirke wurden Gisela Müller und Alfred Gemmeke.

Kreisparteitag am 25. April

Als Landratskandidat der CDU bekam Michael Stickeln das einstimmige Vertrauen der Steinheimer Mitgliederversammlung. Die Entscheidung über den Landratskandiadten und die Kreis-tagsbewerber soll aber noch beim Kreisparteitag am 25. April in Borgentreich fallen. „Obwohl viele Parteiveranstaltungen wegen der aktuellen Coronakrise bereits abgesagt sind, muss dieser Termin für das Aufstellungsverfahren wegen der geltenden Fristen eingehalten werden“, hieß es aktuell von der CDU-Kreisgeschäftsstelle.