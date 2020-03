Von Harald Iding

Höxter (WB). Dieses Mal war es keine Großübung, sondern ein echter Notruf: Zu einem ABC-Einsatz am Höxteraner Krankenhaus St. Ansgar ist am Freitag die Feuerwehr Höxter gerufen worden. Die rückte mit einem Großaufgebot an Helfern an, während Polizeikräfte die Bundesstraße 239 unterhalb des Krankenhauses in Höxter bis zur nächsten Ampel absperrten.

„So konnten unsere Kräfte des ABC-Zuges direkt die Einsatzstelle anfahren“, sagte Stadtbrand­inspektor Jürgen Schmits dem WESTFALEN-BLATT. Was war in einem Nebengebäude (Dialysezentrum im Facharztzentrum) des St. Ansgar Krankenhauses zuvor passiert? Dazu Schmits: „Ein Lkw-Fahrer hatte ein Dialyse-Konzentrat angeliefert, das in höherer Konzentration ein wenig ätzend ist. Es wird normalerweise verdünnt bei der Dialyse eingesetzt.“ Der 300-Liter-Behälter sei bei der Anlieferung wohl umgekippt und dabei ein kleiner Teil von dem Konzentrat ausgetreten. „Laut Sicherheitsdatenblatt werden wir die Flüssigkeit mit Bindemitteln aufnehmen und fachgerecht entsorgen.“

Foto: Harald Iding

Zur Vorsorge wurde gleich nach dem Eintreffen direkt ein Abflusskanal im Außenbereich des Gebäudes von der Wehr abgedichtet. „Gerade im Bereich eines Sonderobjektes wie dem des Krankenhauses wollten wir auf Nummer sicher gehen und sind mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt, weil wir von einer Gefahrenlage ausgehen mussten“, so der Einsatzleiter.

Es war laut Schmits ein so genannter „ABC-3-Einsatz“ mit rund 80 Kräften (Löschzug Höxter und einige Löschgruppen). Damit der gesamte ABC-Zug ohne Probleme das Einsatzgeschehen erreichen konnte, wurde die B 239 zeitweise gesperrt. Höxters Feuerwehrchef Schmits: „Wir haben frühzeitig dem Krankenhaus die Rückmeldung geben können, dass keine Gefahr für andere vorliegt. Wir haben standardisierte Verfahren in solchen Fällen und es ist sofort auch ein Arzt zu mir gekommen, um die Situation abzustimmen.“

Wie ein Mitarbeiter des Dialysezentrums sagte, erfolge die Anlieferung des Konzentrates regelmäßig. „Wir haben rund 80 Patienten, die drei Mal in der Woche dialysieren. Es ist ein Blutreinigungsverfahren.“ Das Konzentrat werde einem Wassergemisch beigefügt – es komme aber nicht direkt mit dem Blut des Patienten in Berührung. So ein Zwischenfall hätte sich noch nicht ereignet. Der Fahrer habe sich aber gleich gemeldet und die Einsatzkräfte alarmiert.