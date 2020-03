Von Michael Robrecht

Höxter (WB). In Zeiten des Coronavirus haben es Redner zurzeit schwer, ein Publikum zu finden. Dr. Felix Klein hatte Glück, dass im Forum Jacob Pins in Höxter eine letzte Abendveranstaltung vor Inkrafttreten des generellen Höxteraner Veranstaltungsverbotes möglich war. 50 Zuhörer waren am Freitag gekommen.

„Judenhass ist in Deutschland (wieder) weit verbreitet. Anfeindungen im Internet, offen antisemitische Aussagen in der Öffentlichkeit, Angriffe auf offener Straße – für die Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland ist das trauriger Alltag“, schilderte Klein. Er wolle mit seinem Wissen dazu beitragen, Handlungsfelder gegen Judenhass zu identifizieren und jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen.

Der Deutsche Bundestag habe deshalb 2018 das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus geschaffen, berichtete der Gast aus Berlin. Der Kampf gegen Antisemitismus sei nicht nur Aufgabe des Staates, sondern auch der Zivilgesellschaft.

Position beziehen und Präsenz zeigen

Der 52-Jährige selbst tue, was er kann. Wann immer ein antisemitischer Zwischenfall wie in Halle durch die Medien geht, beziehe er dazu klar Stellung. Auf allen größeren Demonstrationen und Feierlichkeiten die verlangen, dass hier ein Vertreter der Bundesregierung eine Position einnimmt und sich sehen lässt, sei er zu sehen und mit Nachklang zu hören.

Auch das Amt selbst, mit eigenem Büro im Bundesinnenministerium, aber weder weisungsbefugt noch weisungsgebunden in dessen Hierarchie integriert, ist umsichtig definiert. Zusätzlich zum „Kampfauftrag“ hat der Beauftragte ein auf Dauer ausgerichtetes positives Ansinnen: jüdisches Leben in Deutschland zu fördern.

Klein, der mit seiner Frau, einer Schauspielerin, schon einmal zu Gast im Pins-Forum in Höxter war, wies darauf hin, dass Judenfeindlichkeit nicht nur ganz rechts und ganz links und im islamistischen Milieu zu finden sei, sondern auch in der bürgerlichen Mitte immer noch vorhanden sei.

Antisemitismus hat Tradition

In Deutschland habe der Antisemitismus auch bei den großen Namen Luther, Kant oder Fallersleben Tradition gehabt. 20 Prozent der deutschen Bevölkerung hege Antisemitismus, 40 Prozent sogar israelbezogenen Judenhass. 30 Prozent der Bevölkerung würden laut einer Umfrage sogar glauben, jüdische Menschen würden von der ständigen Erinnerung an den Holocaust profitieren.

2019 habe es 1800 judenfeindliche Delikte in Deutschland gegeben, vermutet werde laut Klein eine noch höhere Dunkelziffer. Schlimm sei, wenn die Judenfeindlichkeit salonfähig werde und Opfer zu Tätern gemacht würden. Taten müssten angezeigt werden. Klein fordert eine Taten-Meldepflicht für Schulen. Deutschland ohne Antisemitismus? Das sei eine Illusion.

Klein befürwortet Dezentrales Meldesystem

Wichtig sei, über das Judentum zu informieren und aktiv einzuschreiten, wenn sich jemand judenfeindlich äußere. Es müsse doch wie bei der Überwindung der Erbfeindschaft mit Frankreich oder dem Gegensatz katholisch-evangelisch auch ein Ende des Antisemitismus geben können. Der sei eine Gefahr für die demokratische Kultur und öffne auch anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit das Tor.

Klein sprach sich für ein bundesweites dezentrales Meldesystem aus, das nicht nur antisemitische Straftaten, sondern auch antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verzeichnet. Als Definition von Antisemitismus führte Klein den „Hass gegenüber Juden“ sowie diesbezüglich motivierte Angriffe auf Personen oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Institutionen und Einrichtungen an.