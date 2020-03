Joshua Tappe gibt den Rocker beim Soloauftritt mit dem Kings-of- Leon-Hit „Sex on Fire“. „Du bist sehr viel Risiko eingegangen, Choreo plus Text, das ist alles neu für euch alle“, lobt die Jury Joshuas Powerauftritt mit viel Pyrotechnik. Foto: TV NOW/RTL/Stefan Gregorowius

Von Michael Robrecht

Kreis Höxter (WB). Sänger Joshua Tappe hat es geschafft: Er ist bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) am Samstagabend erneut eine Runde weiter gekommen und hat seine Siegesserie fortgesetzt.

RTL-Fernsehzuschauer und Jury wählten den gebürtigen Bödexer (25) auf Platz 4. Joshua war sehr zufrieden, dass er weiter gekommen war: „Ich habe immer gehofft, dass ich viel Unterstützung und genug Anrufe bekomme“, schrieb er dem WB. Sein großer Wunsch wurde Wirklichkeit. Im Publikum saßen Familie und Freunde aus Höxter und Holzminden und feuerten den Vollblutmusiker an.

Hammerauftritt bei DSDS: Joshua rockt RTL-Studio Fotostrecke

Foto: TV Now/RTL Stefan Gregorowius, WB-Screenshots Michael Robrecht

Sieben Kandidaten traten gegeneinander an. Sieger war Zirkusartist Ramon Kaselowsky aus Sachsen (Hit-Song „Mandy“) mit 51,2 Prozent. Joshua Tappe holte achtbare 10,7 Prozent mit dem Stück „Sex on fire“ von Kings of Leon. Er kassierte viel Lob für seine Solo-Rockperformance mit viel Körpereinsatz, fulminanter Pyrotechnik, perfekt wirkenden Konzertgesten und Reibeisenstimme. Das sei der beste Auftritt des Abends gewesen, lobten die Jurymitglieder sogar. Die Höxteraner Fans fanden das auch.

Höhepunkt der Show: Alle Kandidaten sangen mit Dieter Bohlen, Alexander Klaws, Juliette Schoppmann und Pietro Lombardi den 2003er Nummer-Eins-Kult-Hit „We have a Dream“ – ein Gänsehautmoment für DSDS-Anhänger.

Joshua als Boybandmitglied

Bevor es für die Top 7 von DSDS zu den ersten Einzelauftritten auf der Show-Bühne und vor Millionenpublikum kam, mussten sich die Kandidaten erst in der Gruppe beweisen. „Mädchen gegen Jungs“ hieß die Devise. Ricardo, Marcio, Joshua und Ramon konnten sich mit dem Hit „Blinding Lights“ von The Weeknd letztlich gegen Paulina, Chiara und Lydia durchsetzen – die Juroren Pietro Lombardi und Oana Nechiti gaben ihnen ihre Stimme. Joshua als smartes Boybandmitglied mit knackigen Tanzposen bot ein neues Bild auf der Bühne. Die Show verlassen musste am Ende Kandidat Ricardo – sein Superstartraum war geplatzt.

Aus Höxter ist ein Bus mit 35 Joshua-Fans nach Köln zu RTL gereist. Wegen des Coronavirus waren die 1700 Zuschauerplätze leer gelassen worden. Um die Sendung nicht ganz so gespenstisch aussehen zu lassen, durften am Ende Familienangehörige und Freunde der sieben Kandidaten unter strengen Auflagen in Köln dabei sein.

Aus Höxter ins Studio fuhren Joshuas Eltern, seine Freundin Mara aus Albaxen, Freunde und das Team des Höxteraner Modegeschäftes „Kempo“, das Joshua nicht nur in Kleidungsfragen immer auf Stand hält. Die Höxteraner und auch einige Holzmindener hatten extra Joshi-T-Shirts mit einem Foto des 25-jährigen Symrise-Kundenbetreuers bedrucken lassen. „Wir hoffen, dass er ganz weit kommt in den Finalshows. Joshi hat es echt drauf“, meinten Georg Kempowski, Umut Gün und Joshuas Freundin Mara.

15 Leute müssen Show vom Nebenraum aus beobachten

Einen Wermutstropfen gab es aber doch: Von den von RTL zugesagten 35 Fans aus Höxter durften am Ende wegen der verschärften Corona-Auflage nur noch 20 im Saal neben der um Xavier Naidoo geschrumpften Jury aus Dieter Bohlen, Oana Nechiti (aus Paderborn) und Pietro Lombardi sitzen.

Joshua im DSDS-Finale: Fanbus aus Höxter fährt nach Köln Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht, TV Now/RTL Stefan Gregorius

„15 Leute haben die Show, gastronomisch gut versorgt, vor einer Leinwand in einem Nachbarraum vom Studio angesehen“, berichtet Georg Kempowski. Dass das so sein musste, habe sich erst am frühen Abend entschieden. So eine große Show live zu erleben, „das ist schon etwas Besonderes“.

Der Fanbus ist nach der Sendung aus Köln-Ossendorf um Mitternacht nach Höxter zurück gefahren. Kandidat Joshua konnte aber nicht wie geplant mit in die Heimat kommen, sondern musste wieder zurück in die Kandidatenvilla, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Auch der direkte Kontakt zur Höxter-Gruppe und zu seiner Freundin Mara sei nur kurz nach der Sendung möglich gewesen, schildert Georg Kempowski. Dass die Kandidaten jetzt dauerhaft in Köln bleiben müssen, das sei mit Blick auf das Virus sehr wahrscheinlich.

Nächste Woche neue Show

Nun geht die Show weiter, mit sechs Kandidaten am kommenden Samstag. Ohne Publikum, aber mit wieder voll besetztem Jury-Pult. Denn Dieter Bohlen kündigte an: „Nächste Woche kommt wieder ein vierter Juror hinzu.“ Die Höxteraner Joshua-Fans sind gespannt. Viele wollen im Kölner Studio erneut mit dabei sein und ihren Favoriten bis ins „Endspiel“ am 4. April bringen.