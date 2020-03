Dieses Jahr gibt es keinen Schützenumzug und auch kein Königssschießen. Hier der aktuelle Bataillonsvorstand 2020 am Weserufer. Foto: Harald Iding

Höxter (WB). Die Schützengilde Höxter verschiebt ihr Jubiläums-Schützenfest wegen der Corona-Krise in das Jahr 2021.

Alle Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 2020 würden in das Jahr 2021 verschoben, erklärte Kommandeur Thomas Wiesemann am Montagvormittag. Alle Veranstaltungen der Gilde und der Kompanien bis Ende August 2020 würden abgesagt. Das Feldlager im Mai, das Jubiläumsschützenfest Anfang Juli und alle weiteren Veranstaltungen zum 425-jährigen Jubiläum sollen im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Bis auf Weiteres fallen auch alle geplanten Veranstaltungen der Kompanien und des Bataillons aus. Kommandeur Wiesemann hat einen Brief an die 1000 Gilde-Schützen und die Höxteraner geschrieben. Darin heißt es: „Durch dieses konsequente Vorgehen schützen wir unsere Mitglieder, alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Höxter und geben unseren Partnern Planungssicherheit, ohne unsere Veranstaltungen dem Damoklesschwert der behördlichen Absage auszusetzen. Natürlich wird der Vorstand die Entwicklungen weiterhin beobachten. Bei einer Veränderung der Situation werden wir eine neue Bewertung vornehmen und die beschlossenen Maßnahmen anpassen. Uns ist bewusst, dass diese Entscheidungen einen harten, einschneidenden und bisher nie da gewesenen Schritt bedeuten. Wir sind uns aller damit einhergehenden Herausforderungen bewusst. Diese Herausforderungen werden wir mit unseren Partnern gemeinsam besprechen und gemeinsam lösen. Aus unserer Sicht sind diese Maßnahmen unabdingbar, um den Schutz unserer Mitbürger und unserer Mitglieder zu gewährleisten. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.“

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Unser oberstes Ziel ist der Schutz des Gemeinwesens, unserer Mitglieder und der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Höxter, weiterhin unseren langjährigen Partnern Planungssicherheit zu geben und unsere Veranstaltungen, ohne den Schatten der Pandemie durchzuführen. Auch möchten wir die aufopferungsvolle Arbeit unserer Mitglieder, die sie für die Vorbereitung und Organisation der Veranstaltungen bereits geleistet haben, nicht durch drohende kurzfristige behördliche Absagen zunichtemachen lassen. Nach langen und ausführlichen Beratungen hat der Vorstand (Stab und Kompaniechefs) der Schützengilde Höxter von 1595 daher alle Maßnahmen einstimmig beschlossen.“

Thomas Wiesemann erläuterte einige Hintergründe der Entscheidung: „In den vergangenen Tagen konnten Sie alle die Entwicklungen im Zusammenhang mit der „Corona-Pandemie“ verfolgen. Die Welt befindet sich in einer Ausnahmesituation, mit Auswirkungen, die keiner von uns jemals erwartet hätte. Der Vorstand der Schützengilde Höxter hat die Entwicklungen der letzten Wochen und Tage aufmerksam beobachtet. Wir haben uns mit den Anweisungen der örtlichen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden, den Auswertungen und Hinweisen des Robert-Koch-Instituts, sowie den Empfehlungen der Landes- und Bundesregierung intensiv befasst. Behördlich angeordnet wurden Maßnahmen, wie Veranstaltungsverbote, Schließungen von Kitas und Schulen und weiteres mehr. Das Ziel ist eine Verlangsamung der Geschwindigkeit der Infektionsrate, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten und so jedem Erkrankten die geeignete Hilfe und Pflege zu kommen zu lassen. Diese Verlangsamung kann nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen am effektivsten durch die Verringerung sozialer Kontakte erreicht werden.“