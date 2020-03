Höxter (WB/üke). Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitere Auswirkungen auf das Klinikum Weser-Egge: Von sofort an gilt für alle vier Krankenhäuser in Bad Driburg, Brakel, Höxter und Steinheim ein absolutes Besuchsverbot. Zudem gilt für die fünf Seniorenhäuser der KHWE ein absolutes Besuchsverbot.

Das teilte KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes in einer Pressemitteilung am Montagabend mit. „Grund ist ein entsprechender Erlass der Landesregierung“, begründete Jostes. Demnach sollen aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Empfehlungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Krankenbesuche von sofort an grundsätzlich nicht mehr möglich sein.

Ausnahmeregelungen für Kinderstation

„Ausnahmeregelungen gelten für Besucher der Palliativpatienten sowie für die Kinder- und Geburtsstation im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter“, führte Jostes weiter aus. Weitere Regelungen werden in den jeweiligen Häusern unterschiedlich geregelt. Es gilt, die Aushänge zu beachten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Für die Seniorenhäuser der KHWE in Steinheim (St. Rochus), Bökendorf (St. Josef), Höxter (St. Nikolai), Beverungen (St. Johannes Baptist) und Brakel (St. Antonius) gilt ebenfalls ein absolutes Besuchsverbot. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Klinik-Chef ein eingeschränktes Besuchsverbot ausgesprochen. Auch die Cafeterien wurden für Besucher geschlossen.

Beckhaus-Heim begrenzt Besuche

Im Konrad-Beckhaus-Seniorenzentrum in Höxter, hier leben mehr als 120 Bewohnerinnen und Bewohner, ist die Besuchszeit auf eine Stunde pro Tag begrenzt worden. „Die Stunde sollte von einer festen Kontaktperson wahrgenommen werden“, so Diakon Berno Schlanstedt gegenüber dem WB. Schlanstedt hat die Heimleitung inne. Das Seniorenzentrum Konrad-Beckhaus-Heim St. Petri-Stift gehört der evangelischen Diakonie an. Die Leitung des Konrad-Beckhause-Heims hat Bewohner und Personal angewiesen.