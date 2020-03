Höxter (WB). In die Stadtverwaltung Höxter hineinspazieren – das ist ab heute nicht mehr ohne Weiteres möglich. Für Besucher gelten aufgrund des Coronavirus neue Regelungen. Nur noch in dringenden Fällen soll die Stadtverwaltung betreten werden. „Der Zugang wird für die Öffentlichkeit beschränkt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.