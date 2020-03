Von Harald Iding

In dem Restaurant gibt es regulär 60 Sitzplätze. Am Montagmittag wartete das mehrköpfige Serviceteam allerdings zeitweise vergebens auf Kundschaft – das ernüchternde Zahlenverhältnis „Service zu Kunden“ betrug zur Mittagszeit „3:0“. Das ist bitter.

Und so verteilte Chef Rainer Sievers, der mit seiner Ehefrau Ute den familiengeführten Betrieb mit Leidenschaft führt, einen Vordruck zum Thema „Corona und Kurzarbeit“. Klare Zielvorgabe: Es müssen jetzt alle Überstunden und freien Tage aus 2019 genutzt werden. Auch wird geklärt, wer vom Team (rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) vielleicht schon in Urlaub gehen kann.“

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT zieht der 55-jährige Unternehmer eine erste, traurige Bilanz der letzten Tage. „Wir bekommen derzeit nur Absagen. Die Gäste stornieren ihre Hotelzimmer. Firmen und Gruppen sagen Treffen ab, die sonst gerne unsere Veranstaltungsräume dafür genutzt haben. Was weiter läuft – das sind die Fixkosten. Es hängt am Ende alles davon ab, wie lange dieser Zustand andauern wird.“

Mindestabstand von zwei Metern (Gast zu Gast)

Mau würde es auch bei den Buchungen aussehen. Andere Betriebe würde es ähnlich treffen, hat Sievers erfahren. Und nun kommen vom Land und Bund weitere strenge Auflagen hinzu. Über die „Dehoga“ (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) sei der Höxteraner Betrieb darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es einen Erlass gibt, wonach von Kunde zu Kunde beim Restaurantbesuch ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden muss. „Das können wir locker einhalten“, sagt Rainer Sievers, eigentlich ein ausgesprochener Optimist – und schaut sich im „Knusperstübchen“ um. „Da brauchen wir unser Mobiliar gar nicht auseinander zu ziehen – es gibt ja noch genügend freie Plätze!“

Und wenn es dennoch einmal enger zugehen sollte, dann könne man ja auf die anderen Veranstaltungsräume zurückgreifen. Noch vor wenigen Wochen hätte Sievers nicht gedacht, dass es einmal zu diesem Alarmzustand in Höxter kommen könnte – und die Gäste aus Furcht vor „Corona“ alles absagen. Sogar das traditionelle „Wirte­frühstück“, das in den nächsten Tagen geplant war mit Kollegen und Kolleginnen aus der ganzen Region, musste abgesagt werden – wegen der Auflagen.

Update: Restaurants müssen bereits um 15 Uhr schließen

„Wir schreiben uns jetzt Emails, telefonieren miteinander und tauschen uns auch in unserem Flair Hotel-Verbund aus, dem zahlreiche Betriebe in ganz Deutschland angehören. Von dort erhalten wir auch viele Tipps.“

Am Montag gab es einen weiteren „Schlag in die Magengrube“: Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu bremsen, müssen Restaurants spätestens um 18 Uhr schließen und dürfen frühestens um 6 Uhr öffnen. Update: Inzwischen hat laut einer Nachrichtenagentur das Landeskabinett von NRW am Dienstag (17. März) in Düsseldorf beschlossen, das Restaurants bereits um 15 Uhr schließen müssen.

Kredite fangen den Verlust nicht auf

Rainer Sievers findet das angekündigte Milliarden-Hilfspaket der Regierung zwar grundsätzlich positiv – aber: „Wir können jetzt zwar schnell Kredite beantragen, die müssen wir aber auch wieder abzahlen. Das Problem wird also nur nach hinten verlagert. Für uns heißt das, dass Folgeinvestitionen zunächst ausbleiben und es eine lange Zeit der Konsolidierung brauchen wird.“ Am bestens, so wünscht sich Rainer Sievers, wäre es, wenn Ende April und Anfang Mai die Spitze der Belastungen für alle erreicht ist und man wieder nach vorn schauen könne. „Vielleicht sind dann Leute wieder bereit, sich etwas zu trauen und das Leben, so wie wir es kennen, wieder ins Laufen kommt.“ Schlimm wäre es, wenn dauerhaft die Vielfalt der Betriebe vor Ort darunter leiden würde. Sievers: „Wir müssen jetzt alle zusammenstehen!“