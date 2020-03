Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Im Konrad-Beckhaus-Heim soll sich am internen Leben für die Bewohner in Zeiten von Corona nach Möglichkeit nicht sehr viel ändern. Trotzdem hält sich das Seniorenheim an die Allgemeinverfügung des NRW-Gesundheitsministeriums. Das gilt unter anderem für die Besuchseinschränkungen.