Schon am Dienstag sind in Höxters Fußgängerzone und in den Läden kaum Kunden unterwegs gewesen. Ab heute sind die meisten Läden wegen Corona geschlossen. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Corona-Krise führt zu weiteren Einschränkungen für die Menschen im Kreis Höxter. Die meisten Geschäfte in NRW müssen ab heute Morgen schließen: “Klare Botschaft, klare Regeln!”, so das NRW-Gesundheitsministerium. Nach einem Erlass der Landesregierung von Dienstagabend (17. März, 21.57 Uhr) sind ab heute (18. März) fast alle Geschäfte zu, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, berichtet die Werbegemeinschaft Höxter.

Folgende Einrichtungen im Kreis dürfen weiter öffnen: Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Dienstleister und Handwerker dürfen arbeiten.

Bereits bekannt ist, dass Lebensmittelgeschäfte zur Sicherstellung der Versorgung nun auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Auch für Wochenmärkte (heute in Höxter), Lieferdienste, Apotheken und den Großhandel gilt die Erweiterung der Öffnungszeiten.

Die Werbegemeinschaft Höxter hatte sich am Dienstagabend gewundert, dass die NRW-Linie von der Handhabung in anderen Bundesländern und von der Bundeslinie abwich. Die Klarstellung, so Vorsitzender Jürgen Knabe, sei aus dem MInisterium am Dienstagabend erst um kurz vor 22 Uhr in Höxter angekommen.