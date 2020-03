Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Corona-Krise führt zu weiteren Einschränkungen für die Menschen im Kreis Höxter. Die meisten Geschäfte mussten am Mittwochmorgen schließen: „Klare Botschaft, klare Regeln!”, so das NRW-Gesundheitsministerium. Nach einem Erlass der Landesregierung von Dienstagabend waren ab Mittwoch fast alle Geschäfte zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, berichtet die Werbegemeinschaft Höxter. Viele hat das kalt erwischt.

Lebensmittelhändler dürfen auch sonntags öffnen

Folgende Einrichtungen im Kreis dürfen aber weiter öffnen: Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, Großhandel. Dienstleister und Handwerker dürfen arbeiten.

Bereits bekannt ist, dass Lebensmittelgeschäfte zur Sicherstellung der Versorgung nun auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Für Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken und Großhandel gilt die Erweiterung der Öffnungszeiten.

Die Werbegemeinschaft Höxter hatte sich am Dienstagabend gewundert, dass die NRW-Linie von der Handhabung in anderen Bundesländern und von der Bundeslinie lange abwich. Die Klarstellung, so Vorsitzender Jürgen Knabe, sei aus dem Gesundheitsministerium am Dienstag erst um kurz vor 22 Uhr in Höxter angekommen.

Die Kreisverwaltung berichtete gestern, dass sich die Zahl der amtlich bestätigten Coronafälle im Kreis Höxter auf sieben erhöht hat. Das ist im Vergleich mit anderen Kreisen noch recht wenig.

Klingemann schließt bis 19. April

Corona – was kommt da noch? Diese Frage war am Mittwoch überall in den Städten und Dörfern zuhören. Das WESTFALEN-BLATT hat bei einem Rundgang durch die fast menschenleere Fußgängerzone in Höxter und über den Mittwochs-Wochenmarkt viele Sorgen der Einzelhändler gehört.

Das Modehaus Klingemann informiert per Türaushang, dass das Geschäft bis zum 19. April geschlossen bleibe. „Bleiben Sie gesund“, wünschte das Klingemann-Team. Ähnliche Schreiben waren an fast allen Ladentüren in der Fußgängerzone zu lesen: Schuhe, Mode, Schmuck, Haushaltswaren, Handys, Kosmetik oder Bücher – alle Branchen mussten schließen. Auch in Steinheim, Nieheim, Beverungen, Brakel, Warburg oder Bad Driburg.

Händler befürchten Hängepartie

Fischhändler Willi Brüggemann sagte, das bei dem tollen Frühlingswetter die Stadt sonst immer rappelvoll sei. „Aber heute läuft hier kaum etwas“. „Da müssen wir jetzt durch. Ich bin gespannt, wie lange die Schließungen dauern“, meinten Brüggemann und auch sein Mitbewerber Tino Sauter gleich um die Ecke. Ohne die Stammkunden wäre wohl gar nichts los gewesen. 80 oder 90 Prozent Umsatzeinbußen auf dem Mittwochs-Markt, das schätzen die verbliebenen Marktbeschicker wie Gabi Schlüter am Blumenstand.

Sie komme am Samstag wieder, die Wochenmärkte blieben ja offen. Eierfrau Antje Hannsmann begrüßt Kundin Astrid Max mit dem virenfreien Begrüßungsritual „Arme aneinander stoßen“. Ein paar Eier sei sie noch losgeworden. Sie verstehe aber auch, wenn die meisten Kunden zuhause bleiben würden.

Sorgenfalten hat Wieland Funk, wenn er auf die vielen leeren Stühle in seinem Cafe Pammel blickt. Man dürfe zwar bis 15 Uhr draußen und bis 17 Uhr innen verkaufen, aber viel Kundschaft bleibe aus. Die Aussicht auf eine wochenlange Hängepartie drückt die Stimmung im Einzelhandeln und in der Gastronomie in Höxter und in den anderen Städten. Die Hotels, viele gibt es auch in Bad Driburg, haben auch immer weniger Gäste. Kneipen sind zu, Bäckereien schließen Filialen freiwillig oder setzen nur auf den Außerhausverkauf.

Loretta Ben-Romdhane vom Eiscafé Mosena in Höxter berichtete, dass schon in den Tagen vor dem gestrigen Mittwoch der Umsatz eingebrochen sei. Viele fragen sich: Wie stark trifft uns die Corona-Epidemie? In Höxter wollen einige Läden gar nicht wieder öffnen. Von Kurzarbeit ist nicht nur in den größeren Betrieben die Rede.