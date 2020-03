Von Marius Thöne

Höxter (WB). Die Höxteraner Fußgängerzone soll bis zur Landesgartenschau barrierefrei umgestaltet werden. In einem ersten Bauabschnitt soll demnach zunächst in der Marktstraße gebaut werden. „Wir gehen jetzt in die Gespräche zur Umsetzung“, sagte Baudezernentin Claudia Koch am Mittwochnachmittag.

Wenige Stunden zuvor war die Nachricht gekommen, dass die Stadt gut 2,7 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Landes enthält. „Das ist eine tolle positive Botschaft für unsere Stadt“, freute sich Koch. Wie genau die Innenstadt künftig aussehen wird, ist noch nicht klar. Koch kündigte aber an, die Öffentlichkeit in die Planungen mit einzubeziehen.

Fest steht offenbar, dass sich am Pflaster etwas ändern wird. Das bisherige Kopfsteinpflaster gilt als nicht-barrierefrei. Mit dem Geld soll auch eine Planung zur Umgestaltung der Stadteingänge und der Nicolaistraße angeschoben werden.

4,9 Millionen Euro Förderung

Koch dankte dem CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, der sich sehr für die Millionen aus Düsseldorf eingesetzt habe. Insgesamt fließen fast 4,9 Millionen Euro in den Kreis Höxter. Neben der Städtebauförderung stammt das Geld aus Investitionsprogramm „Soziale Integration im Quartier.“

„Angesichts der derzeit schwierigen Lage ist die Städtebauförderung ein wichtiges Zeichen, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund an der Seite der Kommunen in unserem Land stehen“, sagte Matthias Goeken. Mit den Mitteln aus der Städtebauförderung könne der Kreis Höxter Ideen und Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung der Heimat umsetzen. „Gleichzeitig ist es ein wichtiges Zeichen an unsere Partner in der Wirtschaft und insbesondere an das Handwerk, das eine Perspektive für die Zeit nach der Krise eröffnet.“

Nieheim

Große Freude herrschte am Mittwoch in Nieheim. Hier wird in Eversen eine Mehrzwecksportanlage mit interkommunaler Ausrichtung gefördert. Geplant sind eine Erweiterung des bestehenden Fußballplatzes um eine Laufbahn, eine Kugelstoß- und Weitsprung-Anlage sowie einen Fitness-Parcours für einen Mehrgenerationenplatz.

Weitere 156.000 Euro fließen in den Nieheimer Ortskern für die Planung einer Multifunktionshalle, die mittelfristig die Stadthalle ersetzen könnte. „Geplant ist eine Art Machbarkeitsstudie, die uns die Alternativen von Neubau und Sanierung finanziell darlegt“, erläutert Bürgermeister Rainer Vidal. Eine Entscheidung über einen möglichen Neubau soll auf Basis dieser Analyse dann der neugewählte Stadtrat treffen.

Bad Driburg

In den Südosten der Kurstadt fließen 417.000 Euro für den Realisierungswettbewerb zum Umbau der ehemaligen Eggelandklinik sowie zur Neuanlage einer Naherholungsfläche in der Katzohlbachaue.

Steinheim

Steinheim erhält 510.000 Euro als Zuschuss zur Stadthallenmodernisierung der Stadthalle und für Baumaßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes.

Willebadessen

Nach Willebadessen fließen 350.000 Euro für die Umfeldgestaltung Schützenhalle/Schulzentrum im Ortsteil Peckelsheim.

Brakel

Die Stadt Brakel erhält 75.000 Euro zur Unterstützung privater Baumaßnahmen im historischen Stadtkern.

Borgentreich

In die Kernstadt fließen 89.000 Euro zur Neugestaltung eines „Platzes der Kulturen.“