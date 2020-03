Die Bürger sollen möglichst auf soziale Kontakte verzichten. Dafür ist es notwendig, Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, zu schließen oder zu beschränken. Dazu zählen Schulen und Vereine ebenso wie Geschäfte und Restaurants. Und auch Spielplätze oder das Freizeitzentrum Godelheimer See, wo immer noch viele Gruppen unterwegs sind, so wie gestern bei schönstem Wetter. Foto: M. Robrecht

Zusätzlich können sich die Bürger per E-Mail unter corona@hoexter.de an die Verwaltung wenden. Auch auf der Homepage der Stadt Höxter finden Interessierte e unter www.hoexter.de/corona jederzeit alle aktuellen Informationen. Außerdem haben die Menschen die Möglichkeit, sich in über die kostenlose Gesundheitsapp „Gut versorgt in Höxter“ in einer speziellen Rubrik zum Virus zu informieren. Neben Informationen der Stadt Höxter beinhaltet die App zahlreiche nützliche Hinweise, von Risikogebieten über Fallzahlen bis zum Merkblatt für die Meldung von Verdachtsfällen oder für häusliche Quarantäne.

Bürgermeister Fischer richtet sich zudem mit einem Appell an alle Bürgerinnen und Bürger in Höxter: „Die Ausbreitung der Corona-Pandemie stellt momentan unser ganzes Land vor eine außergewöhnliche Herausforderung. Die Bundesregierung und die Bundesländer haben weitere Maßnahmen beschlossen, die die sozialen Kontakte im öffentlichen Bereich einschränken werden. Diese treten nun in Kraft. Dies wird auch bedeutende Auswirkungen auf das Leben in Höxter haben. In den vergangenen Tagen wurden die ersten Infektionen in unserem Kreis und in unserer Stadt festgestellt. Der Moment, die Ausbreitung zu verhindern, ist jetzt.“

Jeder Einzelne ist laut Bürgermeister Fischer gefragt: „Wie schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel rufe auch ich Sie alle auf, möglichst auf soziale Kontakte zu verzichten. Dafür ist es leider notwendig, Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, zu schließen oder zu beschränken. Dazu zählen Schulen und Vereine ebenso wie Geschäfte und Restaurants. Gerade für Familien mit Kindern ist dies eine besondere Herausforderung. Ich bitte Sie dennoch, Ihre Wohnung nur in dringenden Fällen zu verlassen.“

Die Stadt will breit unterstützen: „Das betrifft auch unsere heimischen Unternehmen und Geschäfte. Von der Bundes- und Landesregierung wurden bereits Förderprogramme und Hilfen für die Wirtschaft angekündigt. Vor Ort in Höxter befinden wir uns in Gesprächen mit unserer Werbegemeinschaft und unseren Unternehmensvertretern. Das Ziel muss es sein, auch den dort angestellten Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Denn gerade kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten, aber eben auch die Beschäftigten selber, werden schnell und zuverlässig Unterstützung brauchen, damit finanzielle Belastungen abgedeckt werden können“, sagt Fischer. Hier seien auch die hiesigen Banken gefragt. „Beeindruckt bin ich von der Solidarität, mit der sich viele gegenseitig und allen helfen, die unter Quarantäne stehen, die aus Risikogruppen stammen oder die von Einschränkungen betroffen sind.“