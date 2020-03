„Um mögliche Infektionsketten zu vermeiden, müssen auch wir als Kirche vor Ort unserer Verantwortung gerecht werden. Deshalb finden in unseren Kirchen und Kapellen ab sofort voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 19. April, keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt“, sagt der Leiter des Pastoralverbundes.

Alle öffentlichen Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Wort-Gottes-Feiern, Andachten) im ganzen Erzbistum fallen bis auf Weiteres aus. Die Kirchen sind zum persönlichen Gebet geöffnet. „Alle sind eingeladen, Gottesdienste mitzufeiern, die in Radio, TV und Internet übertragen werden“, sagt Krismanek. Ein Gottesdienst aus dem Pastoralverbund werde sonntags um 10.30 Uhr über den Youtube-Kanal des Pastoralverbundes ausgestrahlt.

Auch in den Einrichtungen der Altenhilfe und im Krankenhaus seien Mess- und Wortgottesfeiern ausgesetzt. Das betreffe das St.-Ansgar-Krankenhaus, das St.-Nikolai-Seniorenhaus, das Konrad-Beckhaus-Heim und die Weserbergland-Klinik. „Die seelsorgliche Betreuung wird von den Mitgliedern des Pastoralteams in Absprache mit den Leitungen der Einrichtungen unter Berücksichtigung der hygienischen Schutzmaßnahmen und behördlichen Auflagen sichergestellt“, kündigt Krismanek an. Die Mitglieder des Pastoralteams wollen gerade in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken und Sterbenden sein. Bei einer lebensbedrohlichen Situation bringen sie die Kommunion. Die Priester spenden die Krankensalbung.

Trauerfeiern finden bis auf Weiteres grundsätzlich nur im engsten Familienkreis an der Grabstelle statt. „Ein Seelenamt kann zu einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Weise nachgeholt oder in die nicht-öffentliche Zelebration der Priester eingeschlossen werden“, erläutert Krismanek. Geplante Tauftermine müssten zurzeit entfallen. Sollte eine Nottaufe erforderlich sein, sollen sich Betroffene an das Pfarrbüro, einen Priester oder Diakon wenden. Traugottesdienste, die aus triftigem Grund nicht verschoben werden können, dürfen ab sofort nur noch im engsten Kreis (Geistlicher, Brautpaar, zwei Trauzeugen) in der Kirche stattfinden.

„Firmfeiern und Erstkommunionfeiern werden verschoben. Alle im Rahmen der Vorbereitung auf Firmung und Erstkommunion geplanten Termine müssen abgesagt werden“, so der Pastoralverbundsleiter. Alle Veranstaltungen (inklusive Gremiensitzungen) in den Pfarrheimen seien untersagt. Damit seien die Pfarrheime mit sofortiger Wirkung für alle Veranstaltungen und Nutzungen geschlossen.

Das Zentrale Pfarrbüro in Höxter sei zu den üblichen Zeiten telefonisch und per E-Mail erreichbar. Sämtliche Kontaktbüros seien geschlossen.

Das Pastoralteam sei selbstverständlich weiterhin erreichbar (telefonisch, per E-Mail und persönlich). Am Samstagvormittag steht in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche ein Priester zum Gespräch zur Verfügung.

„Wir alle sind uns bewusst, dass wir in unserem Gemeinwesen vor einer außergewöhnlichen Herausforderung stehen. Die Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen, sie sind aber in dieser Krise unumgänglich und notwendig. Bitte schließen Sie in Ihr Gebet alle Frauen und Männer ein, die in dieser schwierigen Situation in den Kranken- und Pflegeberufen um unsere Gesundheit besorgt sind“, sagt Krismanek.

*Ein Gottesdienst aus unserem Pastoralverbund wird sonntags um 10:30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal im Internet übertragen: https://www.youtube.com/results?search_query=Pastoralverbund+Corvey