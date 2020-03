Ladenschließungen, Gastronomie, Spielplätze: Die Polizei informiert sich vor Ort über die aktuelle Lage, wie hier in Höxters Fußgängerzone. Das ordnungsmat führt Kontrollen durch und spricht auch Platzverweise aus. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Die Kreisverwaltung Höxter hat heute Nachmittag die neuen Zahlen zum Coronavirus bekannt gegeben: Zum jetzigen Zeitpunkt, am Donnerstagnachmittag, gibt es im Kreis Höxter insgesamt zwölf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. 200 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.

In den kommenden Tagen werden die ersten Personen die angeordnete, 14-tägige Quarantäne aber auch bereits wieder verlassen können.

Die Stadt Höxter kündigte an, alle in der Coronakrise verfügte Verbote auch zu überwachen. Schwerpunkte: die Ladenschließungen im Stadtgebiet und die zeitlichen Einschränkungen für die Gastronomie, ferner die Spielplätze und auch den Godelheimer See. Die Polizei informiert sich vor Ort über die aktuelle Lage. Auch die anderen Städte im Kreis nehmen die Verbote sehr ernst und kontrollieren. Auch Platzverweise, zum Beispiel auf Spielplätzen, werden ausgesprochen.