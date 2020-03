Höxter/Warburg (WB/sos). Nicht dringende Behandlungen wie Zahnreinigungen werden von den Praxen abgesagt, oft rufen Patienten aber auch von sich aus an und bitten um Terminverschiebungen: Bei den Zahnärzten im Kreis Höxter hat die Corona-Krise den Arbeitsalltag verändert. An der Anmeldung stehen die Telefone nicht still. In den Behandlungszimmern ist es hingegen ruhig – was für die Praxisinhaber natürlich auch wirtschaftliche Folgen hat.

Zahnarzt Martin Richter, Mitinhaber der Praxis „Zahn hoch 3“ mit Standorten in Fürstenau und Boffzen, hat in dieser Krisenzeit verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Team geht von sich aus auf alle älteren Patienten ab 65 Jahren zu. „Wir rufen sie an und fragen, ob sie wirklich kommen oder ihren Termin verschieben möchten. Viele sind dankbar, dass wir sie aufklären und ihnen die Entscheidung abnehmen“, so Richter. Die Ärzte haben feste Teams gebildet. Diese Teams begegnen sich nicht. Jeglicher Austausch ist unterbunden. Wenn ein Arzt oder ein Mitarbeiter erkrankt, fällt also nur ein Team aus und nicht mehrere. „So halten wir die Versorgung aufrecht.“ Die Praxis beschäftigt mehr als 40 Mitarbeiter. „Die Anträge auf Kurzarbeit werden heute gestellt“, kündigte der Zahnarzt am Donnerstag an. „Wir werden die Erreichbarkeit von 7 bis 21 Uhr sicherstellen, aber die Behandlungsdauer dem Bedarf anpassen.“

Gesetzgeber sieht keine Schließungen vor

Dass Praxisschließungen vom Gesetzgeber noch nicht vorgesehen sind – darüber informiert die Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KZVWL) ihre Mitglieder in einem Rundschreiben. Im Kreis Höxter sind insgesamt 70 Zahnärzte zugelassen, darunter sechs Kieferorthopäden.

„Es obliegt Ihnen als Zahnärztin und Zahnarzt, nach Abklärung aller Risiken zu entscheiden, ob eine Behandlung unter den vorherrschenden Gegebenheiten durchgeführt oder aufgeschoben werden soll“, heißt es. Die Zahnmediziner wägen sorgsam ab. Bei der Praxis Fernández und Pietsch in Höxter zum Beispiel werden auch die Zahnreinigungen abgesagt. Und: Wenn nichts Dringendes anliegt, vergibt das Team erst einmal keine Termine.

Schutzvorkehrungen bei Behandlungen

Die ganzheitliche kieferorthopädische Praxis DDS. Charlotte Gormsen in Warburg stellt den Patienten frei, ob sie ihren Termin wahrnehmen möchten. Die zumeist jungen Patienten kommen im Rahmen ihrer kieferorthopädischen Behandlung mit festen oder losen Zahnspangen regelmäßig zur Kontrolle. Wenn sie ihre Termine wahrnehmen, werden Vorkehrungen getroffen. Die Patienten können direkt ins Behandlungszimmer durchgehen. Begleitpersonen warten am besten draußen oder im Auto – so dass Kontakte vermieden werden. Eine Schließung ist vorerst nicht geplant, hieß es aus der Praxis.

Obwohl sie so nah am Patienten sind, „arbeiten wir noch mit der üblichen Hygiene“, sagt Zahnarzt Martin Richter. Mundschutz, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel – „davon haben wir zum Glück reichlich“. Von höherer Stelle werde darüber hinaus noch nichts zur Verfügung gestellt.

KZV beschafft Schutzausrüstungen

Corona-Infizierte und Quarantänepatienten sollen, so die KZV, nicht in den Praxen behandelt werden. Für zahnärztliche Notfälle bei diesen Patienten sind gesonderte Behandlungszentren geplant. Die KZV beschafft Schutzausrüstungen mit Maske, Schutzanzug, Gesichtsschutz und Handschuhen. Diese Schutzkleidung sollen Zahnärzte auch dann tragen, wenn sie in absoluten Ausnahmefällen bei Infizierten und Quarantänepatienten Hausbesuche zur Abklärung eines Behandlungsbedarfs machen.