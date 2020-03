Höxter (WB). Das Coronavirus stellt auch die Arntz-Optibelt-Gruppe mit Stammsitz in Höxter vor große Herausforderungen. „Dies ist eine Krise, die wir bisher in dieser Form noch nicht erlebt haben“, führt Reinhold Mühlbeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung, aus und ergänzt: „Jeder und jede Einzelne, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter unserer Firmengruppe ist aufgefordert, sich besonnen, aber auch sensibel zu verhalten und auf sich und seine Mitmenschen aufzupassen, indem die Regeln befolgt werden.“

Die Arntz Optibelt Gruppe arbeitet daran, die Beschaffung, die Produktion und die Logistik und damit den Draht zu ihren vielen Kunden so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Dies ist vor dem Hintergrund der unüberschaubaren und sich ständig verändernden Entwicklung der Lieferketten eine große Herausforderung. Täglich trifft sich das Management, analysiert die Veränderungen und passt die Organisation darauf an. „Sich ständig miteinander – auch mit den anderen Standorten – abzustimmen, flexibel und schnell als Organisation und miteinander zu reagieren sowie für mögliche Engpässe zu planen und vorzubereiten – dies ist das Gebot der Stunde. Dies ist uns mit vereinten Kräften bisher gut gelungen. Aber es ist auch letztendlich nur eine Momentaufnahme.

Homeoffice eingerichtet

Wir arbeiten sehr hart daran, diese soweit wie möglich auszudehnen“, führt Konrad Ummen, Geschäftsführer, aus. Dabei hat die Arntz Optibelt Gruppe eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um die Mitarbeitenden so weit wie möglich zu schützen und die Unternehmensabläufe so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Dazu gehört die Intensivierung des mobilen Arbeitens (Homeoffice). Damit soll es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht werden, persönliche und betriebliche Interessen besser in Einklang zu bringen. Zudem werden Gleitzeit, Urlaub und flexible Arbeitszeitmodellen genutzt, um die Auswirkungen der Schließung von Kitas, Kindergärten und Schulen abzufedern. Das Unternehmen prüft Kurzarbeit, um die jeweiligen Belange den sich veränderten Umständen anzupassen.

Wenige Besprechnungen

Zum Alltag dazu gehört die Fiebermessung beim Betreten des Firmengeländes, um eventuelle Verdachtsfälle frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus wurden Regeln aufgestellt, um die Sozialkontakte untereinander und mit Externen auf ein Minimum zu reduzieren: Besprechungen und Teilnehmerzahlen werden auf das notwendige Maß reduziert. Vorab wird geprüft, ob eine Telefon- oder Videokonferenz nicht ebenso ihren Zweck erfüllt. Bei erforderlichen Besprechungen wird auf große Räume ausgewichen, um den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten. Treffen mit Geschäftspartnern sowie Dienstreisen sollen vermieden und nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Die Kantine in Höxter wurde geschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus einem Gebiet mit Reisewarnung zurückkehren, haben eine betriebliche Quarantäne von 14 Tagen, wer aus dem sonstigen Ausland zurückkommt, von sieben Tagen einzuhalten. Auch werden in jedem Land und in jeder Region permanent die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigt sowie bewertet und, wenn nötig, weitergehende Schritte beschlossen.

Kurzarbeit wird geprüft

Die getroffenen Maßnahmen werden täglich überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst. Für die Arntz Optibelt Gruppe und ihre Mitarbeiter bedeutet die aktuelle Corona-Krise eine bisher nicht da gewesene Herausforderung. Reinhold Mühlbeyer dazu: „Allen Beteiligten ist es hoch anzuerkennen, wie sensibel und solidarisch – auch vor dem Hintergrund der notwendigen Regelwerke – auf diese Situation reagiert wird.“