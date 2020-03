Der erste ausfallende Termin ist die für Samstag (21. März) geplante Sammlung in Peckelsheim am Parkplatz des Schulzentrums.Zudem sind auch bei der Firma „Kompotec“ in Nieheim sowie bei einigen anderen Entsorgungsunternehmen im Kreis keine Selbstanlieferungen möglich. Auch die am 2. und 9. April vorgesehenen Schadstoffsammlungen werden nicht stattfinden, teilt die Firma „Weise & Sohn“ mit.

Die beauftragten Entsorgungsunternehmen wollen damit Sorge tragen, dass das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter minimiert und die maßgeblichen Aufgabenbereiche – etwa die Müllabfuhr – weiterhin gewährleistet sind. Die reguläre Leerung der Abfalltonnen der Privathaushalte werde selbstverständlich weiterhin durchgeführt, heißt es vom Kreis.

Gartenabfälle zu Hause zwischenlagern

„Die derzeit eventuell in größeren Mengen anfallenden Abfälle aus der Gartenpflege sollten auf dem eigenen Grundstück zwischengelagert – und dann nach und nach über die Biotonne entsorgt werden“, empfiehlt Michael Werner, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Bauen und Geoinformationen des Kreises Höxter.

Zudem bittet Werner alle Bürger, die noch geöffneten Entsorgungseinrichtungen – wenn überhaupt – nur in besonders dringlichen Fällen aufzusuchen und die Entsorgungshinweise in jedem Fall zu befolgen. Dort könne es zu erheblichen Wartezeiten kommen. Um Anlieferer und Personal zu schützen, wird eindringlich darauf hingewiesen, dass der notwendige Sicherheitsabstand von allen einzuhalten ist.

„Viele wollen ihren Müll loswerden“

Die Mitarbeiter dürften daher keine unmittelbare Hilfe bei der Entsorgung und Sortierung der Abfälle leisten. „Obwohl der Wunsch nachvollziehbar ist, die Zeit gerade zum Beispiel für die Entrümpelung des Kellers zu nutzen: Die Entsorgung der anfallenden Abfälle sollte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden“, rät der Fachbereichsleiter.

Die Firma Beverungen in Höxter (Containerdienst und Wertstoffhof) hat die Anlieferung von Abfall durch Privatpersonen jetzt eingestellt. „Die Kunden haben uns in den letzten Tagen die Bude eingerannt. Viele wollen ihren Müll loswerden. Das Risiko ist einfach zu groß geworden, dass wir uns als Mitarbeiter anstecken können. Dann müssten wir ja den ganzen Betrieb schließen. Deshalb konzentrieren wir uns hier nur noch auf den Containerdienst, den Kunden auch weiterhin nutzen können“, so Dana Ruppert. Die Firmen liefern ebenfalls noch an (mit telefonischer Anmeldung). Der Entsorger Altmiks (Zur Lüre) habe heute (Samstag) noch für alle geöffnet. Ob das so bleiben kann, werde die weitere Entwicklung zeigen, bestätigte das Unternehmen.

Auch die Deponie in Wehrden sei am 21. März (Samstag) noch geöffnet