Höxter (WB/sos). Eigentlich hat Daniel Razat, unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt der Stadt Höxter, einen anderen Plan gehabt. Eigentlich sollte es ein thematischer Wahlkampfauftakt im Kreis der Bevölkerung sein. Dieses „eigentlich“ befasst gerade alle Menschen in Höxter, in Deutschland und auf der gesamten Welt. Pläne müssen angepasst werden, und die kurz- und mittelfristige Zukunft unter dem Einfluss von Covid-19 ist ungewiss. Daher hat sich der Kandidat für einen digitalen Wahlkampfstart entschieden.

„Wir haben lange im Team auf diesen Tag hingearbeitet. Es wäre aber nicht zu verantworten, jetzt auch nur geringe Kontakte zu anderen Menschen zu suchen, um eine Wahlkampfagenda vorzustellen“, äußert Razat. Aus diesem Grund haben der unabhängige Bürgermeisterkandidat und sein Team eine andere Variante entwickelt, wie Razats Agenda „Höxter 2030“, die klare Ziele für die nächsten zehn Jahre aufzeigt, dennoch gestartet werden kann. Unter www.razat.de, natürlich verlinkt mit den bekannten Seiten der Sozialen Medien, will er über seine Ideen und sein Programm informieren. Razat dazu: „Das ist natürlich nur ein Teil, sozusagen die Grundlage. Es wird nun Videoclips geben, die im Internet veröffentlicht werden, Videokonferenzen werden stattfinden, und wir werden noch in der nächsten Woche eine erste Liveübertragung über die Sozialen Medien testen. So möchte ich durch die Nutzung aller multimedialen Kanäle meine Mitmenschen erreichen. Wenn wir nicht zu den Menschen kommen können, dann erreichen wir sie halt über das Internet!“

Digitale Wege

In einer Zeit, in der sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden, die Öffentlichkeit zum Erliegen kommt und offen über Ausgangssperren diskutiert wird, geht der Kandidat diese digitalen Wege. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger entsprechend Zeit, sich multimedial zu informieren. Als „einer von WIR“, was Razat als sein persönliches Motto gewählt hat, ist es nun schwer, wirklich in die Mitte der Menschen zu gelangen. Auch an die Generation, die vielleicht noch nicht multimedial angebunden ist, wurde gedacht. „Viele haben vergessen, dass es auch die Möglichkeit gibt, Briefe zu schreiben. Gerne tausche ich mich auch über den alt bewährten postalischen Weg aus. Wir müssen alle erreichen!“, betont Razat.

Lob an Lehrer

Gerade jetzt zeige sich die Wichtigkeit der Digitalisierung. Die Schulen bemühen sich, in den Zwangsferien durch Corona, zumindest eine Grundversorgung des Lernstoffes sicherzustellen. „Ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder und spüre die Auswirkungen am eigenen Leib. Ich finde es wirklich toll, wie sich die Schulen und Lehrkräfte engagieren, um unsere Kinder mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Man stelle sich nun eine digitalisierte Schule vor, wo jedes Kind über ein Tablet oder ähnliches verfügen würde. So könnten auch die Lehrerinnen und Lehrer in speziellen Situationen virtuell im Kinderzimmer unterrichten“, stellt Razat fest. Jetzt komme es darauf an, aus der derzeitigen Situation zu lernen und genau diese Projekte voranzutreiben.

Auf Krisen reagieren

Er wolle mit seinem digitalen Wahlkampf und neuen Wegen nun zeigen, dass ein persönliches Gespräch zwar nie ersetzt werden kann, es aber Wege gibt, dennoch die Botschaften und Informationen zu streuen. Letztendlich fühlt sich Razat nun besonders angespornt. Er habe durch seinen Beruf gelernt, wie man in Krisen reagieren müsse, und dass man durchaus neue Wege gehen muss, um das Ziel zu erreichen. „Jetzt kommt es aber erst einmal darauf an, dass wir unter den Grundsätzen der Solidarität und des Zusammenhalts diese Krise meistern. Leider sind die Auswirkungen noch nicht absehbar, gerade für die heimische Wirtschaft und die Projekte der Stadt. Wir müssen jetzt gegen dieses Virus und seine unkontrollierte Ausbreitung alles Erdenkliche machen. Es wird sicherlich nicht leicht, bringt uns aber auch wieder näher zusammen und zeigt unsere Defizite auf, die es zu lösen gilt. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, dass sie gesund bleiben und wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Die Zeit des Handelns in der Politik wird kommen!“