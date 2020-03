Baustoffe wie Fliesen und Kleber werden derzeit in größeren Mengen in Baumärkten gekauft. „Ich will die freie Zeit nutzen für Arbeiten in unserem Haus“, verriet ein junger Familienvater. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Höxter (WB). Zu einer echten „Freizeitgestaltung“ scheint in den letzten Tagen, wo weder die Schulen, noch die Kindergärten und Einzelhandelsgeschäfte geöffnet haben, der Gang zum Baumarkt geworden zu sein – mit unglaublichen Vorfällen. „Da sind zu Beginn der Woche teilweise Familien mit Großeltern, Eltern und Kindern an der Hand völlig unbedarft auf Einkaufstour durch die Gänge geschlendert“, erzählt die Mitarbeiterin eines Baumarktes.

Die meisten Kunden würden Verständnis für die strengeren Auflagen beim Betreten und später beim Bezahlen an der Kasse in den noch offenen Märkte zeigen. Aber es gibt auch solche wie den Kunden im hohen Rentenalter. Der wollte sich partout nicht an den Mindestabstand halten und zeigte sich uneinsichtig.

Er sagte nur lapidar: „Es sind doch erst knapp 25 Tote in Deutschland. Was soll das ganze Theater hier!“ Solche Momente bleiben den Mitarbeitern in Erinnerung – und machen sie auch Tage später noch fassungslos.

Im Obi-Markt von Höxter hat am Freitag die erfahrene Mitarbeiterin Daniela Malinowski mit Schutzhandschuhen in Pink an der Kasse gestanden: „Das ist doch zum Schutz von uns und der Kunden“, erklärt die 46-Jährige. Dennoch wäre sie von einigen angemault worden, warum sie denn Handschuhe tragen würde. „Wir sind doch keine Aussätzigen“, beschwerte sich eine Kundin schroff.

Marktleiterin Elke Wolfram betonte gestern im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: „Um der Grundversorgung gerecht zu werden, dürfen Baumärkte wie unser Obi noch geöffnet haben.“

Am Montag und Dienstag sei es bei ihnen sehr voll gewesen. „Doch diese Woche ist schnell­lebig, der Donnerstag war bereits ruhiger. Immer mehr Bürger halten sich an die Vorgaben, möglichst nur die nötigsten Einkäufe zu unternehmen – und das am besten auch ganz allein.“ Wie der junge Familienvater, der die Zeit daheim dazu nutzen will, um Fliesen zu verlegen. „Nur ich kaufe heute hier ein. Meine Familie bleibt doch besser zu Hause!“

Am Anfang hätten die Kunden noch wie vorher den Markt betreten können. Seit Mittwoch werden die Kunden im Obi gezählt. Maximal 100 Kunden dürfen sich zeitgleich in dem mehr als 10.000 Quadratmeter großen Markt aufhalten. Wolfram: „Von Samstag an werden wir Security-Kräfte einsetzen – es gibt nur noch einen zentralen Eingang und Ausgang!“

Gibt es Befürchtungen von Mitarbeiter, dass sie ihren Arbeitsplatz durch die Krise verlieren? Dazu die Höxteraner Obi-Chefin: „Solche Fragen wurden bislang nicht gestellt. Es geht vielmehr um die Gesundheit und die Familienangehörigen. Obi ist ein Konzern mit 350 Märkten in Deutschland – und gut aufgestellt.“

Baustoffe und Farben

Am meisten würden Baustoffe, Farben und Gartenprodukte im Einkaufswagen landen, Engpässe gäbe es nicht. „Die Leute wollen wohl in der nächsten Zeit etwas zu tun haben“, vermutet Wolfram.

Wie sieht es im Hammer-Markt von Höxter aus, der geöffnet hat? Mathias Meyer steht jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf – nach der Zeit mit seiner Familie. „Doch nach zehn Minuten denke ich gleich wieder an meine Mitarbeiter und die Situation, die uns alle schwer zu schaffen macht“, verrät der Filialleiter. „Wir haben den Kassenbereich mit einem zusätzlichen Tisch und Hinweisschildern so abgesperrt, dass die Übertragung von Viren dementsprechend nicht stattfindet. Und ich achte darauf, wenn mehr Kunden im Geschäfts sind, dass sie entsprechenden Abstand halten.“ Auch Hammer sei ein Wirtschaftsbetrieb. Wenn keiner mehr kommt, gibt es auch keinen Umsatz mehr. „Vorrangig geht es uns aber um die Minimierung von Gefahren.“ Die Personaldichte sei komplett „runtergefahren“ – nur ein Teil der Belegschaft ist vor Ort. „Jeder braucht eine Erholungsphase, wir regeln das im Team.“

Selbstversorgung

Im „Weser-Garten“ (Höxter) müssen die Kunden drei Meter Abstand zueinander halten – ihre Kontaktdaten vor dem Bezahlen aufschreiben. Die Mitarbeiter dürfen nicht zusammen Pause machen, an der Kasse gibt es Schutz-Schilder aus Plastik. Leiter Matthias Nickel: „Wir verkaufen auch Saatgut und Gemüsejungpflanzen – und das in einer großen Zahl!“ Jeder, der selbst anbaut, brauche zukünftig nicht gleich in den nächsten Discounter laufen.