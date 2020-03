Die Verbundvolksbank will jetzt noch weitere Filialen schließen. Foto: Marius Thöne

Höxter/Beverungen (WB/thö). Die Verbundvolksbank OWL konzentriert nach den neuesten Beschlüssen von Bund und Ländern zum so genannten „Kontaktverbot“ den persönlichen Service für ihre Kunden im Kreis Höxter ab Mittwoch, 25. März, auf ihre Beratungs-Center in Höxter und Beverungen. Im gleichen Zug werden die Filialen in Warburg, Bad Driburg, Brakel und Steinheim geschlossen. Alle anderen Geschäftsstellen sind schon seit der vergangenen Woche zu.