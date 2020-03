In Warburg wurde am Sonntagvormittag im Kloster Jakob von Sarug trotz Verbots noch Gottesdienst gefeiert. Foto: Astrid E. Hoffmann

Höxter/Warburg/Bad Driburg (WB/vah/thö). Polizei und Ordnungsämter im Kreis Höxter haben am Wochenende einige Male eingreifen müssen, um größere Menschenansammlungen zu unterbinden. Das hat die Polizei am Montag bestätigt.

Gemeinsam mit den Ordnungsbehörden haben Beamten der Kreispolizeibehörde insgesamt elf entsprechende Meldungen, verteilt im gesamten Kreisgebiet, zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend erhalten. „Zum überwiegenden Teil waren jedoch keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zum Beispiel wurden Personengruppen auf gesperrten Spielplätzen gemeldet. Vor Ort wurden dann jedoch keine Personen mehr angetroffen“, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann.

Gottesdienst in Warburg gefeiert

In Warburg wurde am Sonntagvormittag im Kloster Jakob von Sarug noch ein Gottesdienst trotz des entsprechenden Verbotes abgehalten. Im Nachgang wurde den Gläubigen deutlich gemacht, dass das in Zukunft zu unterlassen ist. Außerdem wurde in Warburg am Sonntagmittag eine private Familienfeier aufgelöst. Mehr als 40 Personen hatten sich daran beteiligt. In Bad Driburg wurde am Sonntagabend ebenfalls eine private Feier beendet, bei der sich mehr als sechs Personen versammelt hatten.

Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln kündigte an, dass das städtische Ordnungsamt in den kommenden Tagen die Einhaltung des am Sonntag beschlossenen Kontaktverbots auch punktuell von Mitarbeitern des Ordnungsamtes überprüfen lassen will. „Wir werden auch bis in die Ortsteile fahren, um der der Polizei zu helfen, das Verbot durchzusetzen“, berichtete Michael Stickeln.

Bürgermeister setzen auf Vernunft

Auch Bürgermeister Alexander Fischer (Höxter) kündigte an, die Verbote überwachen zu wollen. „In erster Linie setze ich aber auf die Vernunft der Bürger, sich in diesen Zeiten an alle Gebote und Verbote zu halten.“

Genau darauf setzen auch die Behörden, die nicht mehr mit größeren Problemen rechnen. Wie Polizeisprecher Jörg Niggemann bestätigt, funktioniere die soziale Kontrolle sehr gut. Alle Veranstaltungen, die am vergangenen Wochenende von der Polizei überprüft worden seien, fußten auf Hinweisen aus der Bevölkerung. Und auch Warburgs Bürgermeister MichaelStickeln ist sich sicher, dass die Mensche in diesen Zeiten gut aufeinander aufpassen.