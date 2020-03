Da ist sogar diesem kleinen Struppi auf dem Marktplatz von Höxter mulmig zumute – bis auf Frauchen und Handwerker ist am Montag so gut wie keiner unterwegs. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Höxter (WB). Frühling allein zu Haus – und die Kreisstadt Höxter ist wie leer gefegt. Es ist Mittagszeit am Montag: Zum Jahresbeginn sah man noch Mitarbeiter der Kreis- sowie Stadtverwaltung, der Polizeibehörde und großer Betriebe in Gruppen in die Höxteraner Innenstadt mit ihren vielen gastronomischen Angeboten ziehen, um gemeinsam die Pause in gemütlicher Runde zu verbringen. Doch damit ist nun offiziell Schluss – bis auf Weiteres.

Am Tag nach der Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der sie die neuen Kontaktverbote als einheitliche Regelung in der ganzen Republik vorgetragen hat, gewinnt man in Höxter den Eindruck, dass sich alle an diese Regeln halten wollen. Die Lage ist ernst – und das sieht man auch den wenigen Leuten irgendwie an, die noch vor die Tür gehen.

Frühlingszauber verpufft

Ob es der schöne Wall ist mit seinen mächtigen Bäumen entlang der Stadtmauer, die einladende Weser-Promenade, wo sich die Sonne im Wasser spiegelt oder die eindrucksvollen Fachwerkhäuser mit ihren Malereien – der Frühlingszauber kann seine Kraft einfach nicht entfalten, zu sehr belastet die Corona-Krise die Menschen. Sie gehen – wie gefordert – höchstens zu zweit nebeneinander, immer mit einem gewissen Abstand. Manche schauen ängstlich über die Schulter, ob der andere Passant auch nicht zu nahe kommt.

Dehnübungen am Fahrradständer

Eine ältere Dame schleppt zwei volle Einkaufstaschen mit sich und legt immer wieder eine Pause ein. Junge Leute laufen schnell an ihr vorbei. Die Zeit vor der Tür will genutzt werden. Man sieht Bürger im sportlichen Outfit, die zum Beispiel ihre Dehnübungen am Fahrradständer in der Seitengasse vornehmen. Einfallsreichtum ist gefragt, die normalen Sport- und Spielplätze sind ja alle abgesperrt. Ein Mann und eine Frau sind allein mit ihren Vierbeinern unterwegs. Auch ihnen merkt man an, dass an diesem Tag irgendwie alles anders ist.

Kontaktverbot: Kreisstadt Höxter fast menschenleer Fotostrecke

Foto: Harald Iding

Vielleicht liegt das auch an der ungewohnten Stille in der Stadt: kein fröhliches Kindergeschrei, kein Zusammenstehen und kein Einkaufstrubel wie noch vor einigen Wochen. Alles wird auf das Nötigste reduziert. Selbst beim Drogeriemarkt geht es zu wie in einem Antiquitätengeschäft. Hier und da sieht man noch einen Kunden – und geht ihm dann möglichst aus dem Weg. „Könnten Sie mit EC-Karte zahlen, das wäre besser“, bittet eine Kassiererin. Die meisten zahlen dennoch in bar. „Was soll ich machen. Gerade ältere Kunden greifen lieber nach ihrem Portemonnaie, die haben keine Karte dabei“, sagt sie. Unterwegs ist auch Buchhändlerin Andrea Durrland (Firma Brandt). Sie bringt telefonisch bestellte Bücher persönlich zu den Kunden – und klingelt vorher kurz, wenn sie die Tasche an die Türklinke hängt.

