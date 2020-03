Nach Angaben von Kreissprecher Thomas Fuest besteht die Störung schon seit Montagabend. „Es liegt nach Auskunft unseres Telefonanbieters eine Bereichsstörung vor“, berichtet er. Problematisch ist der Telefonausfall für Corona-Patienten und Verdachtsfälle.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die von Ihrem Arzt eine Überweisung für einen Corona-Test bekommen haben und sich zur Terminvereinbarung an den Kreis Höxter wenden sollen, können dies derzeit nur per E-Mail an corona-test@kreis-hoexter.de tun. „Bitte in dieser Mail unbedingt die Kontaktdaten hinterlassen, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes melden können“, berichtet Fuest.

Ebenfalls betroffen ist die Kreisverwaltung in Holzminden, die auch von dem durchtrennten Kabel in Höxter versorgt wird. Gleiches gilt für die Stadtverwltung in Höxter. Widersprüchliche Angaben gibt es zum Ort des durchtrennten Kabels. Die Stadt Höxter spricht von einer Baustelle im Bereich Hameln, der Kreis Holzminden von einer in Höxter.