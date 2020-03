Optimistisch blickt Klaus Engemann, Geschäftsführer des Biolandhofs Engemann in Willebadessen-Eissen, auf die Erdbeerernte. 20 Mitarbeiter seien im landwirtschaftlichen Bereich über das ganze Jahr tätig. Im Sommer kämen bis zu zwölf hinzu, die die Ernte von Erdbeeren und Himbeeren unterstützen. In der Regel handele es sich um polnische Studenten. Los geht es Ende Mai. „Grundsätzlich glaube ich, dass die Helfer bis dahin wieder reisen können“, sagt Engemann. Fraglich sei aber, ob sie nach Deutschland reisen wollen.

Jobbörse für Erntehelfer

Freiwillige Erntehelfer und Landwirte zusammenbringen: Das ist das Ziel der Jobbörse, die der Westfälisch-Lippische-Landwirtschaftsverband wegen der Corona-Krise gestartet hat. Antonius Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter: „Aufgrund der zahlreichen Medienberichte haben sich in den vergangenen Tagen zunehmend Menschen gemeldet, die wegen der Coronavirus-Krise derzeit keine Arbeit haben und den Landwirten helfen möchten.“ Helfen können zum Beispiel Studierende, Selbstständige und Kleinunternehmer. Sie können kurzfristig, das heißt ohne Sozialabgaben, für bis zu drei Monate beschäftigt werden. Auch für Minijobber, also 450-Euro-Kräfte, bietet eine Beschäftigung in der Landwirtschaft eine Möglichkeit für einen Hinzuverdienst. Die Aufgaben können vom Pflanzen, Ernten und Wiegen bis hin zu logistischen Tätigkeiten reichen.