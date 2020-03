Die Sparkassen-Niederlassung in Höxter in der Nicolaistraße bleibt auch weiterhin geöffnet. Foto: Jürgen Drüke

Kreis Höxter (WB). Auch die Sparkasse Höxter schließt im Zuge der Coronakrise von Donnerstag an acht ihrer Filialen für den Publikumsverkehr. Betroffen sind die Filialen in Borgentreich, Lüchtringen, Nieheim, Stahle, Peckelsheim, Scherfede, Vörden und Willebadessen.

„Die Selbstbedienungsbereiche inklusive der Geldausgabeautomaten bleiben bei allen Filialen weiter geöffnet, die Bargeldversorgung ist überall gesichert“, sagt Vorstandschef Jens Härtel. Für den Kontakt zur Sparkasse könnten die Kunden dieser Filialen weiterhin die ihnen bekannten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen benutzen. Die Briefkästen der geschlossenen Filialen würden regelmäßig geleert. In dringenden Angelegenheiten seien nach vorheriger Terminvereinbarung dort auch Kundengespräche möglich.

In den kommenden Wochen plant die Sparkasse mit sechs personenbesetzten Filialen die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld und Finanzdienstleistungen sicherzustellen. „Gerade in der Krise sind wir unserem Auftrag zur flächendeckenden Versorgung besonders verpflichtet“, so Jens Härtel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Höxter. Das gilt für folgende Geschäftsstellen: Brakel, Bad Driburg, Beverungen, Höxter, Steinheim und Warburg.

Aber auch für diese Filialen gelten spezielle Sicherheitsbestimmungen: Kunden sollten unnötige Besuche vermeiden. Suchen sie Beratung, sollten sie zum Telefonhörer greifen. Darüber hinaus muss ausreichend Abstand zu umstehenden Personen eingehalten werden.

Auch die Volksbanken haben die Filialen für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.