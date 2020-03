Von Sylvia Rasche

Höxter-Albaxen (WB). Am Montag dachte der Albaxer Finn Christoph noch, dass seine Zeit in Tasmanien früher ablaufen würde als geplant. Doch dann sorgte ein gestrichener Flug dafür, dass er jetzt doch bis nach den Osterferien in Australien bleiben wird.

„Es sollte wohl so sein. Da hat mir die Airline eine Entscheidung abgenommen“, nimmt es der 17-Jährige gelassen. In der Hauptstadt der australischen Insel Tasmanien, in Hobart, besucht er seit Januar das College und sollte eigentlich noch bis Ende April am anderen Ende der Welt dem Unterricht folgen.

Die Organisation „International Experience“, die weltweit Schüleraustausche anbietet und die den Albaxer an eine Gastfamilie in Hobart vermittelt hatte, stellte ihn vor die Wahl: Bleiben oder vorzeitig abreisen. „Ich hatte mich eigentlich in Abstimmung mit meinen Eltern dazu entschieden, nach Hause zu fliegen und die Flüge auch schon gebucht“, berichtet Finn Christoph.

Von Hobart wäre es über Melbourne und Dubai nach Düsseldorf gegangen. Doch einen Tag vor dem geplanten Rückflug kam die Nachricht, dass die letzte Teilstrecke nicht mehr bedient wird. „Ich wäre also nur bis Dubai gekommen, weiter aber nicht“, erzählt der Schüler des Holzmindener Campe-Gymnasiums.

In Absprache mit seinen Eltern und seinen Gasteltern bleibt er jetzt doch noch bis nach den Osterferien und wird dann einen der „hoffentlich ersten Flüge zurück bekommen.“

Sportlich neue Wege gegangen

Der 17-Jährige hatte sich für eine Schulzeit im Ausland entschieden, weil er etwas Neues erleben und andere Kulturen kennenlernen wollte. „Ich kann so eine Auszeit nur jedem empfehlen. Ich habe hier im College den normalen Schulalltag erlebt und musste die gleichen Umfänge leisten wie die Australier. Trotzdem ist es eine ganz andere Welt“, schwärmt der Gastschüler. In Albaxen hat er die Weser fast vor der Haustür, in Hobart „einen traumhaften weißen Sandstrand am Meer“.

Fußball ist das große Hobby von Finn Christoph (links). Mit der C-Jugend der Spvg. Brakel ist er in die Westfalenliga aufgestiegen und mit der B-Jugend in die Landesliga. Foto: Jan-Hendrick Schrick Fußball ist das große Hobby von Finn Christoph (links). Mit der C-Jugend der Spvg. Brakel ist er in die Westfalenliga aufgestiegen und mit der B-Jugend in die Landesliga. Foto: Jan-Hendrick Schrick

Auch sportlich ließ er sich auf neue Abenteuer ein. Im Kreis Höxter stürmt er erfolgreich für die B-Junioren-Landesliga-Elf der Spvg Brakel, war mit den C-Junioren 2018 in die Westfalenliga aufgestiegen und mit den B-Junioren im vergangenen Sommer in die Landesliga.

Zwar kickt Finn Christoph in Tasmanien auch für seine Schulmannschaft, schnupperte aber auch in fremde Sportarten hinein. „Ganz auf Fußball wollte ich nicht verzichten, aber trotzdem auch andere Dinge ausprobieren. Dafür bin ich ja schließlich hier“, betont der Gymnasiast, der sich im Rugby und im Cricket versucht hat. „Das war beides sehr spannend.“ Außerdem hat er in Australien surfen gelernt. „Wir waren an verschiedenen Stränden. Surfen ist ein toller Sport“, schwärmt der Albaxer.

Schulen haben trotz Corona geöffnet

Kontakt zu seinen Freunden in Deutschland hält er auch am anderen Ende der Welt. „Das geht online ja sehr gut. Ich bin weiterhin in der Whatsapp-Gruppe meiner Brakeler Fußballmannschaft und bekomme so mit, was die Jungs gerade machen“, berichtet Finn Christoph – und hat so unter anderem verfolgt, dass es sportlich im Team von Trainer Thorsten Kraut auch in der Rückrunde „super läuft“.

Der Aufsteiger hat sich direkt in der oberen Tabellenhälfte eingenistet und keine Abstiegssorgen. Wie und ob die Saison überhaupt fortgesetzt wird, steht indes noch nicht fest. Finn Christoph hat die gesamte Hinrunde bestritten und würde gerne im Saisonfinale wieder mit von der Partie sein, wenn es dazu kommt.

Im fernen Australien fühlt er sich unterdessen auch in Corona-Zeiten gut aufgehoben. „Wir leben hier in Hobart ja auf einer Insel. Das ist schon mal ein Vorteil, weil man die gut abschotten kann.“ Die Schule habe noch geöffnet, viele Cafés und Restaurants böten aber nur noch Waren zum Mitnehmen an. „Außerdem bereiten sich die Fitnessstudios auf die Schließung vor“, hat der begeisterte Sportler beobachtet.

„Die Sicherheitsvorkehrungen wie häufiges Händewaschen oder Abstand halten praktizieren wir natürlich auch“, berichtet der Albaxer – und hofft, dass nach den Osterferien wieder Flüge angeboten werden und er nach Deutschland zurückkehren kann.