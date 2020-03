Von der Onlinebestellung über die Telefon-Hotline bis hin zur Lieferung an die Haustür: Es gibt viele Möglichkeiten, nach wie vor für die Kundschaft erreichbar zu sein. Zum Beispiel die St.-Nikolaus-Apotheke in Nieheim: Im Umkreis von 15 Kilometern liefert das Team per Bote, es gibt Abholfächer für die bestellte Waren – und geordert werden kann per Internetseite, E-Mail oder Telefon.

Die heimischen Warburger Händler bieten unter www.remapla-warburg.de eine Übersicht über Abhol- und Lieferserviceangebote.

Und die Kunden in Beverungen haben die Möglichkeit, sich unter www.beverungen-marketing.de darüber zu informieren, welche Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister Bestellmöglichkeiten, Webshops und Lieferungen anbieten.

Das alles und noch vieles mehr lesen Sie am Freitag, 27. März, in Ihrer Zeitung auf den Sonderseiten zum Thema „Wir sind weiterhin für Sie da!”.