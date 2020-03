60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höxter rückten zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Höxteraner Kernstadt aus. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Höxter (WB). Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt von Höxter (Schlesische Straße) sind am Freitag rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Gebäudekomplex verhindern. Personen wurden laut ersten Ermittlungen Polizei nicht verletzt.