Der Orthopädieschuhmacher-Meister Heinz Weskamp aus Höxter (links) hat in seiner Werkstatt getüftelt und einen Corona-Schutz­visier entwickelt. Die ersten Exemplare hat er seinen Nachbarn Lars Scholand (MItte) und Bernd Peschke für ihre Betriebe geschenkt.

Von Harald Iding

Höxter (WB). Das ist eine vorbildliche Aktion im Zeichen von Nachbarschaftshilfe: Der 56-jährige Handwerksmeister Heinz Weskamp vom gleichnamigen Fachgeschäft für orthopädische Maßschuhe und Diabetesversorgung in Höxter ist in der Corona-Krise auf die Idee gekommen, die in den systemrelevanten Praxen und Betrieben oder auch Altenheimen wie Pflegedienste dringend benötigten Schutzvisiere selbst herzustellen.