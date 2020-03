Distanz gilt auch auf dem Friedhof: Bei Bestattungen machen sich das Coronavirus und die Auflagen ebenfalls auf unangenehme Art und Weise bemerkbar. So sind zum Beispiel Freunde und Bekannte von der Trauerfeier ausgeschlossen. Foto: Harald Iding

Von Angelina Zander

Höxter (WB). Trauerfeier, Aufbahrung und Abschiednahme auf dem Friedhof unter freiem Himmel im engsten Angehörigenkreis und im Beisein des Pfarrers: Bei Bestattungen macht sich das Coronavirus momentan auf andere unangenehme Art und Weise bemerkbar als im täglichen Leben. Freunde und Bekannte sind von der Trauerfeier ausgeschlossen. Diese Situation schmerzt Bestatter Jürgen Schlenke vom Bestattungshaus Schlenke in Höxter am meisten.

Er musste geplante Trauerfeiern, die eigentlich in seinen Räumen hätten stattfinden sollen, auf den Friedhof verlegen. „Der feierliche Abschluss fehlt“, sagt Schlenke mit Blick darauf, dass bei der kleinen Zeremonie nur der engste Familienkreis anwesend sein darf. „Das ist auch für mich sehr niederschmetternd. Es ist keine Abschiednahme, wie man sie sich wünschen würde“, sagt der Bestatter. Ein weiteres Problem: Die Aufbahrung im Bestattungshaus zur Trauerfeier kann nicht, wie sonst bei Schlenke möglich, persönlich gestaltet werden.

„Wollen nicht gegen den Strom schwimmen“

Gegenstände des Verstorbenen könnten sonst mit dekoriert werden. „Das ist momentan schwer umzusetzen“, sagt Schlenke. Theoretisch habe er den Platz, fünf bis zehn Personen in seinem Bestattungshaus für die Trauerfeier mit dem nötigen Abstand zu versammeln. „Aber wir wollen nicht gegen den Strom schwimmen.“ Man müsse und wolle sich an die allgemeinen Vorgaben halten, „um die Verbreitung des Virus’ so gering wie möglich zu halten“. Er habe große Hoffnung, „den Angehörigen schnellst möglich wieder eine individuell und persönlich gestaltete Abschiedsname zu ermöglichen. Vor allem aber auch mit allen Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Kollegen, die einem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen möchten.“

Virus zwingt dazu, auf Abstand zu gehen

Das Coronavirus beeinflusst den Bestatter auch in seinem Umgang mit den Angehörigen. Denn: Das Virus zwingt ihn dazu, auf Abstand zu gehen. „Es kommt alles zu kurz. Auf Distanz Anteilnahme auszusprechen, ist schwierig.“ Auch die Begrüßung falle distanzierter aus. Die Gespräche mit den Angehörigen führt Schlenke persönlich – aber mit dem gebotenen Abstand und mit höchstens ein bis zwei Personen. Anschließend würden die Materialien und Gegenstände, die berührt wurden, desinfiziert, so wie Mappen.

Manche Angelegenheiten könnten aber auch über den digitalen Weg gelöst werden. Dokumente, die unterschrieben werden müssten, würden eingescannt und unterschrieben zurückgeschickt. Hygiene spielt bei der Arbeit von Jürgen Schlenke auch unabhängig vom Coronavirus eine große Rolle. „Wir Bestatter schützen uns bei jedem Verstorbenen. Ich kann nicht jeden als potenziellen Corona-Verstorbenen einstufen“, sagt er und weist darauf hin, dass nicht alle Personen unter Generalverdacht gestellt werden sollten.

Zur Schutzkleidung eines Bestatters gehöre immer eine Schürze sowie Einmalhandschuhe. In dieser Kleidung werde der Verstorbene versorgt. Anschließend werde auch der Raum desinfiziert.

Gespräche mit Angehörigen

Das alles diene auch dazu, um selbst kein „ungutes Gefühl“ zu haben. Sollte ein Verstorbener mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein, wäre er gemeldet und Schlenke erfahre es. Auch gebe es Gespräche mit den Angehörigen über mögliche Erkrankungen. Der Schutz werde dann erweitert. Einen solchen Fall habe es bei ihm aber noch nicht gegeben, berichtet Schlenke.