Von Harald Iding

Höxter (WB). Da hatte dieser Autofahrer wohl Glück im Unglück: Ein 77-Jähriger ist mit seinem Mercedes-Kombi am Sonntagabend bei einem Alleinunfall in Höxter am Taubenborn verunglückt und in eine sehr missliche Lage geraten. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können.