Von Harald Iding

Höxter (WB). „Jeder hat Angst vor Corona. Ob es dabei die Sorge um die eigene Familie ist oder auch bei der täglichen Arbeit im Dienst wie bei Hilfeleistungen – das Virus kann jederzeit jeden befallen. Das wissen auch wir. Aber wir können uns so gut wie es geht schützen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ich habe ständig das Wohl meiner mehr als 400 aktiven Einsatzkräfte in der Großgemeinde Höxter im Blick. Es zeichnen sich aktuell in einigen Bereichen schnelle und unkonventionelle Lösungen ab“, betonte Wehrführer Jürgen Schmits am Montag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Premiere: Videokonferenz

Weil wegen Corona jegliche Versammlungen der Wehren und Dienstbesprechungen in größerer Runde untersagt sind, gehen die Retter der Kreisstadt neue Wege. Auch weil die Feuerwehr durch die Krise unter „organisatorischen Druck“ geraten ist – durch die Erlasse werde der tägliche Kontakt zu den Kameraden unterbunden. Aber das Risiko ist auch groß: „Bei nur einer erkrankten Person würde man eine ganze Einheit lahmlegen. Wir wollen aber weiterhin voll einsatzfähig für die Bürger sein und ihnen in der Not helfen“.

Und gibt es überhaupt Alternativen? Dazu Schmits: „Heute Abend werden wir trotz der Kontaktverbote wieder eine Versammlung auf Leitungsebene mit dem Löschzug und allen Löschgruppen durchführen. Dieses Treffen ist eine Premiere für uns. Es findet nur im digitalen Raum, also über das Internet in Form einer Videokonferenz, statt. Dazu ist auch unser Bürgermeister Alexander Fischer eingeladen. Der direkte Austausch in dieser schwierigen Zeit ist uns sehr wichtig.“

Längst fehlen die Abende in ­gelebter Kameradschaft, die Übungen von Arbeitsabläufen in der Rettung und Brandbekämpfung sowie Besprechungen in ­lockerer Runde. Der Alltag der Wehren habe sich total verändert.

„So eine Videokonferenz wie auf Stadtebene wollen wir auch zum Ende dieser Woche für den ganzen Kreis umsetzen. Dann sind alle Wehrführer der Kommunen und die Leitung zugeschaltet. Wir haben die Technik entsprechend vorbereitet. Sie steht jedem der Gesprächspartner zur Verfügung“, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Schmits.

Auf diese Weise will man auch das Wissen über die vielen Auflagen, die fast täglich erweitert werden, direkt weitergegeben und vermitteln. Die Verantwortlichen sitzen dann vor ihrem Handy, Notebook oder PC – und sind mit allen in einem „visuellen Raum“ verbunden – coronafrei!

Nicht nur diese Angebot ist neu. Um zum Beispiel die Einsatzfahrzeuge der neuen Rettungswache in Höxter schnell virenfrei zu bekommen, hat Schmits als Leiter den Kontakt zu einem Höxteraner Betrieb aufgenommen.

Desinfektion per Kaltnebel

Das Sanitätshaus „Reha Team 3-Ländereck“ in der Grünen Mühle bietet schon seit einiger Zeit eine zertifizierte Desinfektion an. „In Zusammenarbeit mit Pfalz-Tec, dem Desinfektionsmittelhersteller Industry Solutions aus Salzburg und dem medizinischen Labor Hannover haben wir das Kaltnebelverfahren entwickelt. Dadurch werden Hilfsmittel effektiv von Pilzen, Bakterien und Viren befreit“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Fahrzeuge sollen virenfrei sein

Schmits: „Wir werden diese neue Technik dazu nutzen, unsere Wagen virenfrei zu bekommen nach den Einsätzen.“ Das Gerät werde einfach in das Fahrzeug gestellt. Das schließt man die Türen und wartet etwa zehn Minuten ab. Das funktioniere automatisch und rückstandsfrei. „Das ist eine große Hilfe für uns“, so Schmits. Der Wehrführer hat zudem im Kreis Lippe von einem Hersteller 400 Mund-Nasen-Schutzmasken geordert. Auch einen örtlichen Schneider sprach er an, der zusätzliche Exemplare näht.

Mund-Nasen-Schutzmasken geordnet

„Sobald alle Masken da sind, erhält jede Einsatzkraft der Wehren in der Großgemeinde Höxter ein persönliches Exemplar. Die können gewaschen werden ab 60 Grad – und sind dann erneut zu gebrauchen.“ So wie jeder einen Helm habe, gehöre dann auch die Schutzmaske zur Grundausstattung für die Einsätze. Und bei Feuer? „Atemschutzträger haben per se einen großflächigen Schutz durch die Gesichtsmaske.“

Wenn die Helfer nun zur Wache eilen, müssen sie sich schon beim Eintreffen desinfizieren. „Wir wollen nicht, dass der Virus womöglich von außen in die Wache gebracht wird.“ Übrigens: In der Rettungswache Höxter müssen schon jetzt alle 27 Kräfte Masken tragen – die ganze Zeit. Und jede Besatzung der Rettungswagen muss unter sich bleiben. Schmits: „Wir sind eine Infrastruktur, wir müssen einsatzfähig bleiben!“