Höxter (WB). In diesen Wochen jährt sich zum 75. Mal das Kriegsende 1945. Knapp 30 Tage vor der Kapitulation am 8. Mai haben die Städte und Dörfer im Kreis Höxter die Hölle des Krieges bei der Besetzung durch alliierte Truppen erlebt. Das Nazi-Regime war fast am Ende, dennoch sind damals in nur einer Woche zwischen Egge und Weser besonders viele junge Soldaten sinnlos in die Kämpfe geworfen worden. Etliche starben.

Besonders die Ereignisse zwischen dem 4. und 8. April 1945 sind bei vielen älteren Bürgern noch sehr präsent. Ihnen ist es wichtig, den Jüngeren davon zu erzählen und eine Kultur der Erinnerung zu pflegen. Hans Boelte, lange Jahre WB-Redaktionsleiter in Höxter, hat in dem Buch „Der Kreis Höxter in jenen Tagen“ in den 50er Jahren die Ereignisse aus allen Ortschaften aufgeschrieben. „Viele haben die Schrecken der Naziherrschaft nicht mehr erlebt und wissen wenig von den Zusammenhängen. Deshalb ist ein Buch wie ‚In jenen Tagen wichtig‘“, schrieb er. Gedenkfeiern sind in diesem Frühjahr im Kreis nicht geplant; jedes Jahr wird jedoch am Volkstrauertag im November der Weltkriegsopfer und im Januar der Holocaustopfer gedacht.

Für viele Menschen im Kreis Höxter hatte sich der Krieg bis Ende März 1945 in weiter Ferne an den Fronten abgespielt. Es gab unzählige Luftalarme und -angriffe, die Männer waren seit Jahren im Felde, Ausgebombte flohen in die Städte und erste Ostflüchtlinge erreichten den Kreis. Dann kam Ostern 1945: Dass die alte Fachwerkstadt Höxter am 7. April nicht durch ein bereits angefordertes US-Bombergeschwader, das bei Paderborn wartete, zerstört wurde, ist Höxteranern zu verdanken, die unter Einsatz ihres Lebens die Stadt frühzeitig genug an die Amerikaner übergeben haben.

Zum Einen ergab sich eine Gruppe Parlamentäre um Bürgermeister Hartmann, den Beigeordneten Hugo Kuhne, Polizeichef Bernhard Kollmann und Dolmetscher Heinrich Nolzen an der Brenkhäuser Straße und später im Rathaus. Die US-Truppen funkten rechtzeitig nach Paderborn: „Luftunterstützung nicht mehr nötig.“

Dann hatte sich eine zweite Gruppe mit Willi Klangwarth, Heinz Sehr, Otto Hartmann und Peter Schelp nahezu zeitgleich aufgemacht, um den Alliierten die Stadt am Schlachthof (heute Rewe Schlesische Straße) zu übergeben.

US-Kolonnen rollen 1945 sehr schnell zur Weser

„Die Amis kommen!“ Weil Warburg am 31. März 1945 mit der Schließung des „Ruhrkessels“ in Paderborn besetzt worden ist, rechneten die anderen Städte im heutigen Kreis Höxter mit einem schnellen Vormarsch der 3. US-Panzerdivision Richtung Weser noch über Ostern. Es dauerte aber dann noch eine Woche, bis die Alliierten die Region ganz besetzt hatten. Für die Eroberung des Kreises wurde die Reichsstraße 64 von Paderborn bis Höxter-Godelheim als Grenze zwischen der 1. US-Armee im Nordbereich und der 9. US-Armee südlich davon festgelegt. „Der Vormarsch dauert vom 4. bis 8. April“, schilderte Autor Waldemar Becker (Bad Driburg). In vier parallel kämpfenden Kolonnen eroberten die Truppen Dorf für Dorf. Oft fuhren sie nur durch die Orte, an vielen Stellen – wie in Bonenburg, Borgentreich, Tietelsen, Bad Driburg oder beim Sturm auf Fürstenberg – gibt es blutige Kämpfe mit der SS (viele junge Soldaten) und Wehrmacht. Stellvertretend für die unzähligen Orte eine Auswahl der Ereignisse:

Neuenheerse: 124 B-26-Bomber zerstören mit 1793 Sprengbomben und 238 Splitterbomben am 28. März – vor der Bodenoffensive – das WiFo-Großtreibstofflager der Wehrmacht nahe des Bahnhofs Neuenheerse bei Herbram-Wald. Die kriegswichtigen riesigen Benzinbehälter brennen stundenlang.

Bad Driburg: Am 4. April rückt die Front an den Stellberg heran. Alle marschfähigen Patienten der Wehrmachtslazarette im Missionshaus, in Stellbergheim, in Bad Hermannsborn, im Kurhaus oder im Josefinum müssen nach Höxter flüchten. Das Kurgelände wird alliiertes Hauptquartier.

Brakel: In Brakel ist der Bahnhof zerstört worden. Am 4. April liegt die Stadt unter Granatfeuer der US-Army. Ein Geschoss zertrümmert das Gebäude der heutigen Annen-Apotheke. Zehn Menschen (darunter eine Mutter mit mehreren Kindern) finden den Tod.

Pömbsen: Wie in vielen Orten im Kreis Höxter wird die Erstkommunion auf die Ostertage vorgezogen. In Pömbsen findet die Kreuztracht in der Kirche statt.

Schmechten: Eine US-Panzerdivision mit 500 Fahrzeugen und 4000 Mann lagert Anfang April vier Tage in Schmechten. Die Soldaten lassen als Beutegut Schmuck, Uhren, alle Fotoapparate und Lebensmittel mitgehen.

Wehrden: 3000 US-Granaten prasseln auf Wehrden. Viele Häuser brennen. Eine Granate fliegt in die Kirche, explodiert aber nicht. Sie ist noch heute dort ausgestellt. Von Wehrden zum Eulenkrug wird eine Pontonbrücke gebaut, zuvor muss die Fürstenberger Seite mit einem US-Sturmangriff über die Weser mit Booten – unter Beschuss – erobert werden.

Weserbrücken: Fünf Weserbrücken werden von der Wehrmacht beim Einmarsch gesprengt: Corvey, Höxter, Fürstenberg, Meinbrexen und Beverungen.

Steinheim: Artilleriefeuer auf die Stadt setzt am 5. April ein. Scheunen brennen. Die Amis zerstören Schaufenster. Aus Ostpreußen reitet mit ihrem Pferd Marion Gräfin Dönhoff direkt bis Schloss Vinsebeck. Ihre Fluchtgeschichte wird später sehr berühmt.

Nieheim: Auch in Nieheim rücken die Alliierten am 5. April ein. Bei den Kämpfen soll es zwei Dutzend Tote und auch Verletzte gegeben haben. Viele Häuser sind mit US-Soldaten voll belegt.