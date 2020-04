Unternehmer Ralf Schwager (links) übergibt die „Osterspende“ an den Vorsitzende der Holzmindener Tafel, Bernward Horn. Foto: Schwager

Holzminden (WB). Es ist dunkel im Erlebnishaus Schwager in Holzminden, dass aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Doch in der Süßwarenabteilung brennt Licht, und es stapeln sich Kartons voll mit Osterhasen, Gebäck und Ostereiern.

Es handelt sich um die gesamte Ware der Firma Arko, die für das Ostergeschäft bestimmt war. Diese Süßigkeiten hat Inhaber Ralf Schwager nun an die Holzmindener Tafel übergeben. „Wir hätten sonst keine andere Wahl gehabt, als die Waren wegzuschmeißen, also wollen wir sie lieber der Tafel spenden und Kindern eine Freude bereiten“, so Ralf Schwager.

Der Vorsitzende der Tafel, Bernward Horn, und der Mitarbeiter Sasha Stein nahmen die Ostersüßigkeiten im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entgegen und bedankten sich herzlich im Namen der Kunden der Tafel für die Spende.

Ralf Schwager berichtete weiter, dass momentan das wichtigste sei die Pandemie einzudämmen und dass das Wohl der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen und vor allem der Kunden oberste Priorität habe. „Für die Zeit ‚danach‘ habe ich aber schon viele Ideen“, kündigt Ralf Schwager an.