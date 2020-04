Höxter-Lüchtringen (WB). Ein 66-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag beim Ankuppeln eines Anhängers an einen Trecker eingeklemmt worden. Ersthelfer befreiten den Verletzten aus seiner schlimmen Lage.

Die Rettungskräfte und der Notarzt haben laut Polizei Höxter versucht, den Lüchtringer zu reanimieren, was erst gelang. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort mitten in Lüchtringen. Der 66-jährige Schwerverletzte verstarb dann wenig später im Krankenhaus Höxter.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die betroffene Familie. Auch Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Allenbergstraße war zwei Stunden voll gesperrt.