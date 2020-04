Einen Überblick dazu bietet beispielsweise die Stadt Brakel auf ihrer städtischen Homepage an. Unter www.brakel.de/kaufvorort werden alle Gewerbetreibenden, Gastronomiebetriebe und Einzelhändler vorgestellt, die einen Liefer- oder Abholservice in Brakel und Umgebung anbieten oder deren Waren per Webshop bestellbar sind.

Lieferung direkt nach Hause

Auch der Verein „Beverungen Marketing“ ruft alle Einzelhändler und Gastronomen aus Beverungen und der Umgebung dazu auf, ihre Lieferservice- und Webshop-Angebote unter der Kampagne „Beverungen bringt’s“ zu bündeln – mit Erfolg. Auf der städtischen Facebook-Seite werden regelmäßig Gastronomiebetriebe und Einzelhändler vorgestellt werden, die einen Lieferservice in Beverungen und Umgebung anbieten oder deren Waren per Webshop bestellbar sind.

Bestelltes direkt ins Haus bringen – das bietet beispielsweise auch Manfred Greiner mit seinem Reformhaus an der Hauptstraße in Warburg an. „Da gerade ältere Menschen derzeit ihr Haus nicht verlassen können oder wollen, bieten wir außerdem im Stadtgebiet einen kostenlosen Lieferservice an“, informiert Greiner.

