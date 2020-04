Pastor Tobias Spittmann bereitet sich in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Brenkhausen auf die Oster-Gottesdienste vor. Bis einschließlich Ostermontag werden die Gottesdienste aus der römisch-katholischen Pfarrkirche live übertragen. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Höxter-Brenkhausen (WB). Ein kleiner, handgeschriebener Zettel an der Eingangstür der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Brenkhausen dokumentiert das Einmalige in einem Satz: „Das Erzbistum Paderborn sagt vorläufig alle Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen ab.“

Das hat es in der Geschichte der Kirche noch nicht gegeben. Trotzdem fällt Ostern in Zeiten von Corona nicht aus. Gottesdienste werden online live auf Youtube übertragen – so wie im Pastoralverbund Corvey bereits seit Wochen jeden Sonntag aus der Kirche St. Johannes Baptist in Brenkhausen.

Tobias Spittmann stellt den Messdienern Osterhasen vor die Tür. Foto: Jürgen Drüke Tobias Spittmann stellt den Messdienern Osterhasen vor die Tür. Foto: Jürgen Drüke

Pastor Tobias Spittmann, der in der Propsteistraße direkt neben der Kirche und dem Kloster im Schelpedorf wohnt, hat bereits vor zwei Jahren für die technischen ­Voraussetzungen gesorgt und die Leitungen sowie Kabel in dem Gotteshaus, das 1231 erstmals urkundlich erwähnt wurde, verlegen lassen.

Seitdem aufgrund der großen Ansteckungsgefahr in Zeiten von Corona Gottesdienste in den Kirchen verboten sind, ist der Pastor auf Sendung. „Die Pfarrkirche in Brenkhausen bietet aufgrund des technischen Equipments und der Ausstattung die besten ­Voraussetzungen für ­Live-Streaming im Pastoralverbund Corvey. Die Live-Klickzahlen waren mit durchschnittlich 125 pro Messe gut.“

Pastor Spittmann gehört der Löschgruppe Brenkhausen an und steht hier bei einer Übung im Mittelpunkt. Foto: Jürgen Drüke Pastor Spittmann gehört der Löschgruppe Brenkhausen an und steht hier bei einer Übung im Mittelpunkt. Foto: Jürgen Drüke

Kirche lernt dazu

Da ganze Familien online zuschauen und mitfeiern würden, würde die Zahl der Gottesdienst-Besucher Ostern sehr wahrscheinlich im vierstelligen Bereich angesiedelt sein. Auch einige Tage nach den Übertragungen würden die Messfeiern aus Brenkhausen im Netz immer noch eine stattliche Resonanz hervorrufen. „Damit erreichen wir die Gläubigen. Über den Pastoralverbund hinaus können uns Menschen aus der ganzen Welt zuschauen“, schmunzelt der 43-Jährige.

Die Errungenschaft Internet sei in diesen Zeiten immens wichtig. Wenngleich ein Gottesdienst mit den Gläubigen in der Kirche und der direkte Blickkontakt während einer Messfeier durch nichts zu ersetzen sei. „Wir hoffen, dass die Sehnsucht nach Gottesdiensten in Zeiten nach Corona groß ist. Die Kirche lebt von der Gemeinschaft“, hebt der Geistliche hervor. Die Kirche stehe für Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Kirche werde in Zeiten von Corona dazu lernen. So, wie es in vielen anderen Bereichen auch geschehen würde.

Kommentar Ostern ist das höchste Fest der Christenheit – die Erlösungsgeschichte wird vollendet. Jesus ist den Weg durch den Kreuzestod zur Auferstehung gegangen. In den verdunkelten Kirchen gehen die Lichter an. Das Halleluja erklingt. Die Orgel spielt auf. Viele Menschen brauchen das, gerade in diesen schweren Zeiten. Das Gottesdienstverbot ist umstritten und sorgt in Deutschland für Missmut. Die Kirchen haben längst reagiert und kommen mit Online-Gottesdiensten zu den Gläubigen. Die Sehnsucht nach Kirche und Gott wächst. Die katholische und evangelische Kirche erhalten Zuspruch – Christen erkennen, wie wichtig der Glaube ist. In der Krise gibt Gott Halt und Stärke. In normalen Zeiten hätte kaum jemand bemerkt, dass Gottesdienste ausfallen. Jetzt melden sich die Gläubigen. Die Bibel steht für Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Vorfreude auf das alte Feiertagsgefühl ist groß – eine volle Kirche, in der wir eng zusammenrücken, damit alle reinkommen. Ostern 2020 wird alles anders sein. Das Auferstehungsfest weckt trotz der Verbote große Hoffnungen. Jürgen Drüke

Bereits während der Gottesdienste steht Stefan Drüke aus dem Kirchenvorstand, der für Bild und Ton zuständig ist und mit einer Webcam die Gottesdienste in die Wohnzimmer bringt, mit den Live-Zuschauern im Kontakt. „Es kommen sehr viele aufmunternde Kommentare. Die Teilnehmer und insbesondere die älteren Menschen, die jetzt abgeschirmt leben, sind sehr dankbar“, weiß Spittmann. Nach jedem Online-Gottesdienst steht übrigens die Manöverkritik auf dem Plan. „Mein Bruder, der mit seiner Familie in Hannover wohnt, gibt mir Ratschläge und Tipps“, berichtet der Geistliche und ist dankbar dafür.

Fünf Tage in Folge Live-Gottesdienste

Seit dem Gründonnerstagabend bis Ostermontag wird aus der St.-Johannes-Baptist-Kirche fünf Tage in Folge live über Youtube gesendet. „Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek hat den Gottesdienst am Gründonnerstag gehalten und wird den Gottesdienst an diesem Karfreitag sowie die Feier der Osternacht am Karsamstag mit den Gläubigen feiern“, berichtet Spittmann. Er selbst werde für die Live-Gottesdienste am Ostersonntag und Ostermontag zuständig sein.

„Erstmals gibt es in der Geschichte der katholischen Kirche keine Gottesdienste. Selbst im zweiten Weltkrieg sind Messen in den Kirchen gefeiert worden. Ein Osterfest wie dieses hat es in dieser Form noch nicht gegeben“, betont der katholische Priester. Die Einschränkungen, Verbote und Maßnahmen seien in Zeiten von Corona richtig und notwendig. Tobias Spittmann wird an diesem Osterfest, wie eigentlich sonst Tradition, nicht seinen Bruder und dessen Familie in Hannover sowie seine Eltern in Paderborn besuchen. „Wir telefonieren nun täglich“, sagt er.

Telefonieren habe in diesen schweren Zeiten Konjunktur. „Menschen können uns mit ihren Ängsten und Sorgen immer erreichen.“ Die Telefon-Seelsorge und Gespräche über den Gartenzaun würden einen hohen Stellenwert einnehmen. Tobias Spittmann, der aktives Mitglied in der Löschgruppe Brenkhausen ist, vermisst die Gemeinschaft: „Die Kirche, die Vereine und wir Menschen brauchen das.“

Statt vor 300 Gottesdienstbesuchern wird Tobias Spittmann an diesem Ostersonntag mit einem Lektor und Kirchen-Vorstandsmitglied Stefan Drüke in der Kirche sein. „Dafür feiern viele Gläubige live mit. Ostern fällt nicht aus“, sagt der Pastor.