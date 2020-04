Höxter-Lüchtingen (WB/vah). Auf einem abschüssigen Stück des Radweges an der Weserbrücke Lüchtringen hat sich am Karfreitag die 67-jährige Fahrerin eines Pedelecs verletzt.

Gegen 15 Uhr war sie mit ihrem Elektrofahrrad in einer scharfen Kurve gestürzt. Sie musste zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei am Sonntag.