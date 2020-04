133 Menschen sind am Ostersonntag im Kreis Höxter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 211 waren es bisher insgesamt. Viele Plätze des öffentlichen Lebens sind menschenleer: Kirchen (hier die Klosterkirche in Gehrden), Innenstädte oder touristische Hotspots. Foto: Michael Riobrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Auch am Ostersonntag hat die Kreisverwaltung in Höxter die neuen Corona-Zahlen für den im Kreis Höxter bekannt gegeben. Es wurden bisher insgesamt 211 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen.

Seit Karsamstag sind 22 neue bestätigte Infektionen hinzugekommen. Inzwischen gelten 77 Personen wieder als gesund, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen bei 133 liegt. Bisher ist in Warburg eine Person mit bestätigter Infektion verstorben. Die stärksten Veränderungen hat es an diesem Wochenende in der Stadt Warburg gegeben. Hier haben sich die bestätigten Fälle von 49 auf 65 gesteigert, gleichfalls ist aber auch die Zahl der Genesenen von 9 auf 14 angestiegen.

Folgende Zahlen werden aus den Städten gemeldet: Bad Driburg 4, Beverungen 5, Borgentreich 13, Brakel 3, Höxter 30, Marienmünster 3, Nieheim 3, Steinheim 11, Warburg 50, Willebadessen 11.