Fast elf Millionen Euro werden in Höxter in den Neubau des Hallenbades (Lütmarserstraße/Bundesstraße 64) investiert. Inzwischen ist die Außenansicht gut erkennbar. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/hai). Mit jedem Tag nimmt das neue Hallenbad, das in Höxter entsteht, immer mehr Formen an. Inzwischen kann man sich von außen das Millionenprojekt immer besser in seiner Endfassung vorstellen. Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES bestätigte Stadtpressesprecher Sebastian Vogt am Dienstag, dass die Arbeiten unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen bisher ohne Probleme verlaufen seien – und alles voll im Zeitplan liegen würde.