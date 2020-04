Von Jürgen Drüke

Bedacht werden explizit Jugendorganisationen und ein Verein, der sich um die Beratung von Senioren kümmert. „Die Nachfrage nach dem Kalender 2020 war einmal mehr sehr groß“, sagt der Handwerksmeister. „Es sei schön, dass ein solch stattlicher Betrag zustande gekommen ist. Mit der Spende möchten wir diesmal Institutionen und Verbände in Höxter finanziell unterstützen, die sich für Senioren und Jugendliche einsetzen. Zudem ist es das Ziel, Jugendliche für das Ehrenamt zu begeistern“, hebt Drüke hervor.

Dank an das Stadtarchiv

Gleichzeitig bedankt er sich bei Michael Koch vom Stadtarchiv, der einmal mehr historische Fotos und betagte Aufnahmen zur Verfügung gestellt habe. „Die alten Fotos inspirieren jedes Jahr aufs Neue weiterzumachen. Sein besondere Dank gelte zudem den Familien Larusch und Klingemann: „Sie haben den Verkauf erneut unkompliziert und herzlich unterstützt.“

Seit 2012 ist Ulrich Drüke für die Kalender im Einsatz und dabei auf der Suche nach neuen Ansichten und Motiven. Der Kalender „Höxter damals und heute“ sei eine Erfolgsstory.

»Wir wecken Erinnerungen und sensibilisieren die Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt. Mit dieser Motivation stellen der Hobbyfotograf und Sohnemann Jan den in jeder Hinsicht sehenswerten Foto-Kalender zusammen. Jedes Monats-Blatt zeigt eine historische Aufnahme und daneben ein aktuelles Foto. Dieses nehmen Vater und Sohn jeweils exakt an dem Standpunkt auf, an welchem das ursprüngliche Foto oder Motiv vor Jahrzehnten entstanden ist. „Es macht einfach großen Spaß. Die Ideen gehen uns nicht aus. Höxter hat so viel zu bieten.“

Projekt ist Herzensanliegen

Das Projekt ist dem gebürtigen Höxteraner ein Herzensanliegen. „Die ersten vier Fotos für den Kalender 2021 sind bereits gemacht. Das sind die Fotos für die Monate Januar, Februar, März und April. Im Mai wird das fünfte Foto entstehen.“ Mehr will der Macher des Höxter-Kalenders noch nicht verraten. Die Nachfrage dürfte wieder riesig sein.

Die Erlöse kommen Menschen, Vereine und Institutionen in der Kreisstadt zugute. Diesmal dürfen sich die Jugendlichen und Senioren in der Stadt an der Weser freuen. Bedacht werden dabei mit jeweils 200 Euro die evangelische Jugend-Freizeiteinrichtung („Treff)“, die DLRG-Ortsgruppe, die Jugend-Feuerwehr, die Jugendabteilung des Malteser-Hilfsdienst sowie die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks (THW). Über 1000 Euro darf sich die Musikschule Höxter freuen. 300 Euro gehen an das Seniorenbüro und die Senioren-Gemeinschaft Höxter.

Der heimatverbundene Unternehmer verspricht bereits: „Der Kalender 2021 wird aus jedem Blickwinkel interessant sein.“