Auf dem großen Floßlatzgelände wird ab Freitag Höxters erstes Autokino aufgebaut. Hier die erste Organisationsbesprechung am Donnerstagmorgen an der Weser: (von links) Thomas Hachmann (Wohnmobilhafen-Betreiber), Lissy Freitag, Julian Barkow, Markus Voß und Stefan Barkow (alle Event Team Hameln/Kinoanbieter). Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB). Corona machts möglich: Es gibt wieder ein Kino in Höxter. Am morgigen Freitag wird auf dem Floßplatz ein Autokino eröffnet. Stefan Barkow aus Hameln und Thomas Hachmann, der Betreiber von Campingplatz und Wohnmobilhäfen in Höxter, wollen das Eventangebot erst einmal bis Sonntag, 3. Mai machen.

Die Genehmigung der Stadtverwaltung Höxter kam am Mittwochnachmittag. Am Abend bewarb Stefan Barkow das Autokino bereits mit Filmangeboten in den sozialen medien. Am Donnerstagmorgen war Besprechung am Festplatz an der Weser mit allen Beteiligten, um die zahlreichen strenge Corona-Auflagen abzuklären. Hachmann und Barkow zum WESTFALEN-BLATT: „Die Zusammenarbeit hat gut geklappt, auch mit der Stadtverwaltung.“ Attraktive Filme würden gezeigt. Die 18-Meter-Leinwand steht am östlichen Ende des Platzes. Auf einem Teilbereich stehen weiter die Dauerwohnmobilisten. Geöffnet wird die Toilettenalage auf dem Floßplatz, so hachmann und Barkow.

Erster Film am Freitag, 24. April, um 21 Uhr: „Bad Boys for Life“. Bis zu 150 Autos können auf dem Gelände der Wohnmobilparkplätze und auf dem Floßplatz (Kirmes- und Zeltareal) stehen. Zweiter Film am Samstag, 25. April, 21 Uhr: „Onward - keine halben Sachen“, und um 23.30 Uhr „Blooshot“. Am Sonntag, 26. Apirl, um 21 Uhr wird „Jumanji - The next Level“ aufgeführt.