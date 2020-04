Von Michael Robrecht, Alexandra Rüther, Bettina Schulz und Dennis Pape

Meilenbrock Gastronomie

Einer der Großen im Gastro-Geschäft im Kreis Höxter ist der Festveranstalter Elmar Meilenbrock aus Vinsebeck. Er rechnet damit, 2020 so gut wie keine der 150 geplanten Feste ausrichten zu können. Darunter seien so große Events wie die Warburger Oktoberwoche oder der Annentag. Umsatz: Null! „Ich habe 2020 abgehakt, auch wenn nach dem 31. August vielleicht noch etwas genehmigt werden könnte“, so der Gastronom. Das alles sei ein Millionenverlust. Viele Besucher hätten zudem Angst, sich anzustecken. Das bedeute auch bei Freigabe von Festen große Zurückhaltung der Gäste. Seine knapp 80 Festangestellten seien alle in Kurzarbeit. Er habe aber allen gesagt, dass sie wieder mit dabei seien, wenn es weitergehe. 2021 werde es ohne Impfstoff gegen Corona schwer für Events und Feste, meint Meilenbrock. Fördergelder und nicht Kredite würden allen helfen. Meilenbrock schildert, dass besonders im Getränkegroßhandel im Kreis nichts mehr umgesetzt werde.

Hotel Niedersachsen

Frank Sievers, Inhaber des Hotels Niedersachsen in Höxter, treibt die Sorge um die Vielfalt in der Gastronomieszene im Kreis um. Für einen Standort wie Höxter sei ein buntes Angebot an Gastronomie wichtig. Er hoffe, dass alle die Krise überstehen. Die Aktion „Leere Stühle“ sei gut, weil sie den Menschen klar mache, wie schwierig die Lage sei. Positiv aufgefallen ist Frank Sievers, dass die Gastronomen alle zusammenhalten würden. Der Hotelier, der zurzeit in Warburg ein neues Hotel baut, berichtete, dass sich 100 Mitarbeiter und auch Aushilfen arbeitslos melden mussten. „Ich habe allen gesagt, dass ich sie nach der Krise sofort wieder einstelle. Das war ein wichtiges Signal. Unsere Mannschaft steht bereit“, so Sievers. Feiern, Busgäste, Tagungen: Im Hotel Niedersachsen läuft seit März nichts mehr. Frank Sievers organisiert mit seiner Familie das Nötigste. Für den Abholservice kämen zwei Köche.

Klosterkrug

Gastgeber von ganzem Herzen – so sieht Bernd Weber vom Hotel und Restaurant Klosterkrug an der Abtei in Marienmünster seine Rolle und die seines Teams. Die kann er derzeit nur bedingt ausüben. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, gibt sich der Gastronom zuversichtlich und bilanziert die Corona-Wochen: „Es läuft nicht so gut, aber es läuft.“ Dazu haben sich Bernd Weber und seine Mitarbeiter aber etwas einfallen lassen. Erstmals bietet der Klosterkrug einen Außer-Haus-Service an. Eine eigene Speisekarte wurde kreiert, kompostierbares Geschirr angeschafft. Spargel bildet im Moment den Schwerpunkt des Angebotes. „Da dies per Vorbestellung läuft, ist es für uns planbar“, sagt Bernd Weber. „Die Einnahmen sind nicht mit dem normalen Restaurant-Betrieb vergleichbar, aber auch die Ausgaben und die Verluste durch das, was wir wegwerfen müssen, sind geringer.“ Im Moment steht der Chef oft selbst in der Küche, seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Bei allen kleinen Lichtblicken kann Bernd Weber eines ganz klar nicht beschönigen: Die Hälfte des Jahresumsatzes macht er von Mitte April bis Mitte Juni. „Das können wir nicht mehr aufholen“, so Weber: „Mit den Familienfeiern, die ausfallen, dazu zählen ja auch die Hochzeiten im Mai, gehen 80 Prozent der Einnahmen verloren.“

KDS Stadthalle Höxter

„Alles für Ihr Firmenevent, Ihre Hochzeit, Ihre Feierlichkeit, Catering- und Partyservice, Equipment- und Dekorationsverleih, Event- und Hochzeitsplanung“: Mit „kds events“ erfüllte Kai-Daniel Schmidt vor Corona so manchen Wunsch. Jetzt ruhen die Aktivitäten und ebenso seine Locations wie die Residenz-Stadthalle in Höxter, die Restauration am Nordufer des Schiedersees und die Außer Haus-Veranstaltungen in Steinheim. „Bis jetzt beläuft sich der Umsatzverlust auf eine halbe Million Euro“, sagt der Unternehmer, „das kriegt man nie wieder rein.“ Dass zwischenzeitlich Lebensmittel im Wert von 10.000 Euro entsorgt werden mussten, schmerze ihn sehr. Große Firmen hatten die Halle für Feierlichkeiten im Frühjahr gebucht, der Abi-Ball werde wohl auch ausfallen. „Ob der Herbst dann die Lösung bringt, bleibt abzuwarten“, so Schmidt. Staatliche Hilfe hat auch „kds events“ in Anspruch genommen. Als 57. Antragsteller in NRW hat Schmidt 25.000 Euro erhalten – 7000 davon sind noch übrig. Er hat auch von einer Unterstützung der Stadt Kassel für Gastronomen gehört. Kai-Daniel Schmidt: „5000 Euro werden dort gezahlt. Vielleicht sollte sich Höxter dies zum Vorbild nehmen.“

Altes Kornhaus

Die zwei fest angestellten Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Aushilfen abgemeldet – so ist die Situation im Restaurant „Altes Kornhaus“ in Haarbrück. An Samstagen bietet Chefkoch Raphael Nübel eine „Speisekarte to go“ an. Die Kunden bestellen bis freitags und können ihre Speisen am Samstag von 18 bis 20 Uhr abholen. Die Woche über arbeitet Nübel im Dachdeckerbetrieb seines Bruders mit. „Wir haben also einen Verdienst und werden die Krise daher auch überstehen“, sagt Ehefrau Ann-Marie Nübel. Gastronomisch gesehen sei das Jahr aber gelaufen. „Selbst wenn wir wieder aufmachen dürfen, werden wir Sicherheitsmaßnahmen einhalten müssen, die es nicht ermöglichen werden, auch nur annähernd den Umsatz zu generieren wie vor der Krise“, so die Mutter von zwei kleinen Kindern, die es jetzt natürlich auch zu beschäftigen gilt. „Dennoch haben wir Zukunftspläne und hoffen auf ein gutes Jahr 2021“, so Ann-Marie Nübel. Denn Hochzeiten zum Beispiel würden ja im besten Fall verschoben, berichtet sie.

Hotel Berghof

Mit dem neuen Koch sollte es so richtig losgehen im Hotel Berghof in Nieheim. Besitzer Rainer Frohreich hatte sich Zeit gelassen mit der Suche. „Das muss alles passen“, hatte der Hotelier noch im Sommer 2019 verkündet. Nicht im Herbst dafür aber im Frühjahr 2020 hatte er den richtigen Kandidaten gefunden. „Die Schnitzel kamen bestens an, die ersten Familienfeiern waren gebucht“, erinnert er sich, „der Koch war gerade mal einen Monat da, dann kam Corona.“ Jetzt ruht der Betrieb, auch der Koch ist in Kurzarbeit. Auf Außer-Haus-Küche setzt Frohreich nicht, das lohne sich nicht. „Ich habe noch ein zweites Hotel und ein paar Reserven“, setzt der erfahrene Geschäftsmann auf Zeit und Druck von außen. „Bevor wir zu viele Insolvenzen in Kauf nehmen müssen, hoffe ich auf eine Öffnung vor dem 1. Juli.“

Café Heyse

„Wir haben insgesamt 130 Sitzplätze, die allesamt leer bleiben. Allein in den Monaten April und Mai fehlen uns rechnerisch 1998 Besucher, die wir durch von uns organisierte Busfahrten hätten haben können“, erläutert Günter Heyse vom gleichnamigen Café in Bad Driburg. Alle sechs Mitarbeiter seien derzeit in Kurzarbeit, die Umsatzeinbußen lägen bei 90 Prozent. An den Wochenenden habe es vor der Corona-Zeit auch Tanzveranstaltungen gegeben, die nun ebenfalls nicht stattfinden können. „Wir sind froh, dass wir noch Kuchen und Eis zum Mitnehmen verkaufen können – davon leben kann ein Betrieb aber selbstverständlich nicht.“