2020 gibt es so ein Foto in Lüchtringen nicht. Foto: M. Robrecht 2020 gibt es so ein Foto in Lüchtringen nicht. Foto: M. Robrecht

„Uns alle haben die aktuellen Entwicklungen um das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen fest im Griff. Auch an unserer Schützenbruderschaft gehen die aktuellen Ereignisse nicht spurlos vorbei. Wir haben uns bewusst vor einigen Wochen im geschäftsführenden Vorstand entschieden, dass wir die aktuelle Lage im Hinblick auf unser Schützenfest zunächst bewerten und gemeinsam mit unseren Partnern und den Behörden entscheiden, ob wir in diesem Jahr unser Schützenfest feiern können oder ob wir erstmals in der jüngeren Geschichte unserer Schützenbruderschaft das Schützenfest absagen müssen“, betont der erste Brudermeister Björn List. Die aktuellen Entwicklungen hätten den Handlungsspielraum sehr begrenzt. Es müsse davon ausgegangen werden, dass Großveranstaltungen vorerst bis Ende August untersagt werden. „Daher blieb uns nichts anderes übrig, als einstimmig zu beschließen, dass wir in diesem Jahr kein Schützenfest feiern werden“, so List.

Eine Verschiebung des Schützenfestes in das Jahr 2021 sei nicht möglich, deshalb werde wohl erst 2022 wieder gefeiert. Auch der Bezirksverband sei bereits informiert worden. „Außerdem haben wir uns um die Ausrichtung des Bezirksschützenfestes im Jahr 2022 beworben und würden dort das Konzept, das wir für dieses Jahr entwickelt haben, umsetzen“, sagt der Brudermeister. Der amtierende König Jürgen Böker habe sich bereit erklärt, seine Amtszeit bis 2022 zu verlängern. Prinz Kevin Bilstein und Prinzessin Marina Sander könnten nach „zwei wunderschönen Jahren“ leider nicht bis 2022 zur Verfügung stehen. Sobald möglich, soll es eine Veranstaltung für Mitglieder, Freunde und Partner der Schützen geben.