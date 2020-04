„Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich dadurch nichts. Für sie ist weiterhin der Hausarzt der erste Ansprechpartner bei gesundheitlichen Fragen“, sagt der Leiter der Bezirksstelle Paderborn der KVWL, Dr. Ulrich Polenz. „Die Verbreitung der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat sich bundesweit verlangsamt. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Kreis Höxter“, so Dr. Polenz. Deshalb sei der mobile Diagnosedienst als zusätzlicher Fahrdienst für die Durchführung von Abstrichen derzeit nicht länger erforderlich.

Der stationäre Diagnosedienst in Brakel und das ambulante Behandlungszentrum in Bad Driburg-Herste zur Entlastung der Hausärzte wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in der derzeitigen Lage noch weiter betrieben. Der Kreis Höxter gehörte zu den wenigen Kreisen, in dem ergänzend auch ein mobiler Dienst betrieben wurde.

„Unser Ziel war und ist es, mit diesen zusätzlichen Strukturen die niedergelassenen Ärzte im Kreisgebiet zu entlasten. Das haben wir auch erreicht. Dabei werden wir immer wieder Anpassungen an die Lageentwicklung vornehmen“, erklärt der KVWL-Bezirksstellenleiter.

Dem Krisenstab des Kreises Höxter dankt er für die engagierte Hilfe bei der Organisation. Auch bei der Beschaffung von Schutzmaterial habe der Krisenstab die KVWL tatkräftig unterstützt, betont Dr. Polenz. „Die Neuerkrankungsrate hat sich zwar momentan verlangsamt, aber die Situation bleibt weiterhin ernst“, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Höxter, Dr. Ronald Woltering. Die Zahlen spiegelten eine Momentaufnahme wider, die mit vorsichtigem Optimismus zu betrachten sei. Es zeige sich aber, dass die Maßnahmen langsam zu greifen beginnen. „Damit das angesichts der gelockerten Beschränkungen auch so bleibt, ist es jetzt sehr wichtig, dass wir alle weiterhin die Hygieneregeln und Abstandsgebote einhalten, um Ansteckungsrisiken bestmöglich zu vermeiden“, so Dr. Woltering.

Coronazahlen vom 24. April

Im Kreis Höxter wurden bisher insgesamt 277 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Seit Freitag sind 11 neue bestätigte Infektionen hinzugekommen. Es gelten aber 175 Personen (+ 22 seit Freitag) wieder als gesund, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen 97 (seit langem wieder unter 100) beträgt. Jeweils 1 neuer bestätigter Fall ist in Bad Driburg, Borgentreich, Höxter und Steinheim dazugekommen. In Warburg sind es 4 (von 87 auf 91), in Marienmünster hat sich die Zahl von 5 auf 8 erhöht. Erfreulich die Steigerung um 22 Genesene: Jeweils 1 mehr in Bad Driburg, Beverungen und Brakel, 2 mehr haben Borgentreich und Willebadessen, in Höxter sind es 4 und in Warburg sogar 11. 5 Personen verstarben.