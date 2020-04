Bettina Becker (47) ist am Mittwoch in ihr neues Amt als Leiterin der Grundschule am Nicolaitor eingeführt worden. Von Weggefährten wurde sie als Organisationstalent und kollegiale Chefin beschrieben. Die Fürstenauerin freut sich auf die Aufgabe. Foto: Marius Thöne

Höxter (WB/thö). Bettina Becker ist am Mittwochmorgen in ihr neues Amt als Rektorin der Grundschule am Nicolaitor in Höxter eingeführt worden. Die 47-Jährige ist bereits seit 2015 Konrektorin und leitete die Schule seit August vergangenen Jahres kommissarisch. Ihr Vorgänger Ingo Kortmann war zuvor an die Grundschule in Vinsebeck gewechselt.

Die neue Chefin ist in Fürstenau aufgewachsen und lebt dort mit ihrem Ehemann und zwei Söhnen noch heute. In der Kirchengemeinde ist sie bei der Vorbereitung von Familiengottesdiensten und in der Bücherei engagiert.

Nach einem Lehramtsstudium an der Uni Paderborn mit den Fächern Deutsch, Mathe und katholische Religion, absolvierte Bettina Becker ihr Referendariat in Lippborg und arbeitete anschließend als Vertretungslehrerin in Rüthen-Oestereiden und an einer Grundschule in Anröchte. 2004 wurde sie Teil des Kollegiums der Gemeinschaftsgrundschule Höxter. Dort sei sie schnell in organisatorische Belange eingebunden worden, seit 2008 unter anderem in die Stundenplanung, berichtet Becker.

Schule ist mehr als ein Gebäude

Für sie ist Schule mehr als ein Gebäude. „Schule sind für mich die Menschen, die dort arbeiten“, sagt sie. Ihr Kollege Toralf Klimmer vom Lehrrat lobt sie als „organisatorisches Talent“. Und Silke Winter-Schrader von der Schulpflegschaft schwärmt von der konstruktiven und verständnisvollen Zusammenarbeit. „Das kann diese Schule nur stärken“, sagt Winter-Schrader.

Schulrat Hubert Gockeln ist sich sicher, mit Becker die Richtige für die Leitungsstelle gefunden zu haben. „Für eine solche Aufgabe braucht es Mumm“, sagt er und überreicht bei der wegen der Corona-Krise etwas kleiner ausgefallenen Einführungsfeier eine Flasche Sekt. Höxters Schuldezernent Stefan Fellmann spricht von Bettina Becker als eine Frau mit Herz, Verstand und Kompromissbereitschaft.

Gebäude im Blickpunkt

Vom Schulträger wünscht sich die neue Rektorin vor allem, dass er das Schulgebäude am Berliner Platz in Schuss hält. „Es ist einfach ein altes Haus“, stellt Bettina Becker fest. Die Schule sei in den 1950er Jahren errichtet worden, und eine der beiden Toilettenanlagen stamme noch aus dieser Zeit. „Hier würden wir uns wünschen, dass die bald erneuert werden“, sagt Becker. Besonders ärgert sie sich aber über Jugendliche, die abends und am Wochenende auf dem Schulhof abhängen und dort Abfall und Scherben zurücklassen. Erst kürzlich verdonnerte eine Polizeistreife dort mehrere junge Leute zum Fegen.

Als erste Maßnahme gegen Vandalismus soll der so genannte grüne Schulhof jetzt mit einem Zaun abgetrennt werden. Im Rahmen der Planungen für die Landesgartenschau soll auch der übrige Pausenhof neu gestaltet werden, kündigt Stefan Fellmann an.

Kletterturm wird errichtet

Besonders freut sich Bettina Becker, dass der Wunsch der Schüler nach einem Kletterturm auf dem Schulhof bald umgesetzt wird. Dafür seien Mittel im Haushalt bereitgestellt worden.

Die neue Schulleiterin vermisst ihre jungen Schüler, die derzeit wegen der Corona-Pandemie zu Hause lernen. Sie freut sich auf den nächsten Monat, in dem voraussichtlich die vierten Klassen an die Schule zurückkehren können – genauso auf Abstand, wie es die Gäste bei ihrer Einführungsfeier waren, bei der es zum Knabbern übrigens ganz „grundschul-like“ Buchstabenkekse gab.