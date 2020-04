Von Bettina Schulz

Höxter (WB). Es ist angerichtet: Der Tisch ist festlich gedeckt, der Duft kulinarischer Köstlichkeiten hängt – in der Fantasie – schon in der Luft. Doch drumherum: leere Stühle, keine Gäste. Das Gastro-Szenario am Freitag auf dem Höxteraner Marktplatz machte auf kleinstem Raum sehr eindringlich deutlich, was die Stunde in der heimischen Gastronomie, Hotelerie und Event-Branche geschlagen hat. Initiiert von Barbara Potthast-Menne, der Kreisvorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes DeHoGa, beteiligten sich in Höxter 13 Betriebe an der bundesweit organisierten Aktion „Leere Stühle“.

„Es ist eine sehr besondere Form der Darstellung, die Sie gewählt haben“, zeigte sich Bürgermeister Alexander Fischer nach seiner Corona-Quarantäne angetan von der guten Resonanz, die sie für gut zwei Stunden auch auslöste. „Hier geht es um Familienbetriebe, deren Existenz bedroht ist, wenn die Schließungen durch Corona noch länger andauern. Hier geht es aber auch um ein Stück Lebensqualität, die uns in Höxter verloren geht, wenn wir weiterhin oder auch endgültig auf bestimmte gastronomische Angebote verzichten müssen.“

Strullenkrug, Schmeck Werk, Ritmo, Café Pammel, Restaurant Driehorst, Eiscafé Mosena, Tonenburg, Hotel Niedersachsen, Hotel Stadt Höxter, Restaurant/Bar Cosmo, Strandgut Strandcafé, Bürgerstuben und Bolzano: Sie alle ließen den leeren Stuhl bei dieser Aktion für sich sprechen. Barbara Potthast-Menne fasste stellvertretend die Forderungen zusammen: „Unser Wunsch, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Speisen herabzusetzen, wenn auch erst einmal für ein Jahr, ist ein Anfang. Dennoch bleibt für viele Beteiligte der erhöhte Steuersatz. Das Kurzarbeitergeld berücksichtigt nicht einen ganz wesentlichen Anteil des Verdienstes in der Gastronomie wie Trinkgelder oder Zuschläge für Abendstunden, Wochenenden und Feiertage. Die ersten kreditfreien Fördermittel bis 25.000 Euro sind geflossen und haben über die erste Hürde geholfen. Davon braucht es mehr, denn zurück zu zahlende Kredite sind für viele Gastronomen nach dieser Krise nicht finanzierbar. Und dann der Zeitplan der Wiederöffnung – es ist weniger eine Frage des Wann sondern vielmehr des Wie.“

Die leeren Stühle auf dem Marktplatz in Höxter – sie stehen dafür, wie es jedem einzelnen Betrieb in den vergangenen Wochen ergangen ist. Die meisten haben, laut Barbara Potthast-Menne, ganz runtergefahren und das Personal in Kurzarbeit geschickt. Einige wenige setzen auf Abhol-Gastronomie am Wochenende. Eis und Kuchen gehen unter Auflagen über die Theke, natürlich alles ohne Außengastronomie. Die Höhe der Einkünfte liege weit entfernt von den Möglichkeiten, die diese Jahreszeit und die derzeit frühsommerlichen Temperaturen so böten.

Die DeHoGa-Kreisvorsitzende: „Feste können wir nachholen. Ostern, Mai und Pfingsten nicht. Was wir in diesen Zeiten sonst umsetzen, ist für dieses Jahr endgültig verloren.“ Sie erinnerte auch an Hunderte von Mitarbeitern der Höxteraner Gastro-Betriebe, die derzeit in Kurzarbeit sind. „Die brauchen wir, und die wollen wir auch bald wieder einstellen“, so Menne-Potthast. Sie gehört mit ihrer Familie „zu den alten Hasen im Gastro-Geschäft“. „Wir haben manchmal schon ans Aufhören gedacht“, sagt sie, „nach dieser Krise müssen wir auf eine gewisse Art noch einmal von vorn anfangen.“ Das hatte Wieland Funk von Café Pammel eigentlich auch geplant: Als junger Unternehmer Neustart in Höxter. Nach gut einem halben Jahr dann der Stopp durch Corona. Er macht auf einen ebenfalls bedeutsamen Faktor aufmerksam, der neben der finanziellen Diskussion immer ein wenig untergeht: „Vom Imbiss bis zum Eiscafé, von gehobener Küche bis hin zu Pizza und Pasta, vom Biergarten bis zur Eckkneipe – wir alle tragen zu einem Wohlbefinden jedes Einzelnen bei. Auch das geht in diesem Tagen verloren.“

„Wann dürfen wir wieder öffnen?“ diese Frage treibt die Gastronomen ebenso um wie das Wie. „Wir hätten ebenso wie der Handel Möglichkeiten, in den Betrieben, in den Gasträumen und im Außenbereich Abstände zu schaffen“, sagt Barbara Potthast-Menne, „doch wir brauchen auch klare Vorgaben, wie wir uns dem Gast nähern können, wie wir die Speisen servieren sollen.“

Mit der Aktion „Leere Stühle“ haben die Beteiligten auf sich und ihre Nöte aufmerksam gemacht. Wenn Anfang Mai oder spätestens nach Pfingsten Entscheidungen zur Wiedereröffnung fallen, dann gibt es für Bürgermeister Alexander Fischer nur eins: „Gehen Sie hier essen. Fahren Sie nicht in der Gegend herum und suchen woanders nach kulinarischen Lösungen. Hier in Höxter gilt es, diese gastronomischen Betriebe zu unterstützen.“ Diese Woche